Michelle Bolsonaro bate boca com eleitora que gritou: "o inferno te espera" - (crédito: Minervino Júnior/CB/DA Press)

A agenda de votação da candidata ao senado Bia Kicis (PL) neste domingo (4/10) foi marcada por um bate-boca entre a ex-primeira-dama e concorrente ao senado Michelle Bolsonaro (PL) e uma eleitora da oposição, no Colégio INDI, no Lago Norte. A discussão ocorreu quando Bia estava na sala de votação. A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) também estava no local.

Bia, Michelle e Celina chegaram juntas ao colégio por volta das 11h10. Enquanto a Kices entrava na sessão eleitoral, uma eleitora da oposição passou a confrontar as candidatas. Durante o bate-boca, a mulher chamou as políticas de “ladra” e “corrupta”. Ao final, dirigiu-se a Michelle e afirmou: “o inferno te espera”.

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Michelle respondeu à eleitora: “Te amo em Cristo Jesus”. Após o episódio, Michelle disse haver uma contradição entre o discurso e atitudes da oposição. “Eles pregam amor, mas é só o ódio. Eu disse que amo ela em Cristo Jesus e ela disse que me ama no inferno”, afirmou Michelle.

Após a discussão, Bia, Michelle e Celina deixaram o local por volta das 11h20.