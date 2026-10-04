Recém-saída do hospital, eleitora de 91 anos mantém tradição e vota no Cruzeiro

Helena Lopes, de 91 anos, mantêm sua tradição de votação - (crédito: Gabriela Cidade)

Helena Lopes, de 91 anos, votou em todas as eleições desde o primeiro pleito pós-redemocratização no Brasil. Neste domingo (4/10), ela foi à Escola Classe 06 do Cruzeiro acompanhada da filha, do neto e das bisnetas.

Mesmo sem a obrigação de votar, ela quis estar presente. Para Helena, é importante se envolver politicamente. "Votei em todas as eleições. É importante, para ajudar as pessoas que precisam", disse.

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Helena esteve internada em um hospital até dois dias atrás e, mesmo em recuperação, fez questão de exercer seu direito de voto.

Também recém-operada, a filha, a secretária Ilorca Lopes, de 58 anos, compartilha do entendimento de que é necessário que o cidadão se engaje no processo democrático.

"Temos que exercer a cidadania. Estou aqui para poder melhorar nosso país. O presidente que estiver deve olhar mais pro povo", afirmou. Ilorca defende também mais qualidade de vida para os brasileiros. "Dê mais saúde, segurança. Um salário mais que mínimo, pois o custo de vida está muito alto", deseja.