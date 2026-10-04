Papa fala em "operário" e pede paz no dia da eleição no Brasil

O pontífice publicou, em português, mensagem em que faz um apelo pela paz e pela "concórdia entre os povos" - (crédito: Tiziana FABI / AFP)

O papa Leão XIV publicou, em português, uma mensagem em que exalta a figura de um “operário” e faz um apelo pela paz e pela “concórdia entre os povos” neste domingo (4/10), mesmo dia em que mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos a ir às urnas para o primeiro turno das eleições.

A publicação faz referência a São Francisco de Assis e aos 800 anos de sua morte. A escolha da palavra “operário”, no entanto, chama atenção pelo contexto brasileiro: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, construiu sua trajetória política a partir do movimento sindical dos metalúrgicos do ABC paulista.

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“Hoje, no oitavo centenário da sua morte, desejo recordar um operário que trabalhou com grande fruto na vinha do Senhor: São Francisco de Assis, a quem o próprio Jesus pediu que reparasse a sua Igreja”, escreveu o pontífice.

Na sequência, Leão XIV fez um apelo pela pacificação. “Enquanto celebramos o ano jubilar franciscano, imploremos com perseverança o dom da paz e comprometamo-nos sinceramente a construir a concórdia entre os povos”, afirmou.

A declaração reproduz trecho do Angelus deste domingo. No discurso oficial divulgado pelo Vaticano, Leão XIV empregou a mesma expressão ao se referir exclusivamente a São Francisco. Não há, na manifestação do pontífice, menção a Lula, ao governo brasileiro ou às eleições no país.

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A publicação em português, contudo, ocorre justamente no dia da votação presidencial brasileira. Lula votou pela manhã em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, região onde iniciou sua trajetória como operário metalúrgico e dirigente sindical antes de ingressar na política.

O primeiro turno das eleições ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Além da Presidência da República, os brasileiros escolhem neste domingo governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.

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