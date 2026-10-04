Fachin vota em Brasília e destaca eleições como "fonte de legitimidade" - (crédito: Mannu Leones CB/D.A Press)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, votou na manhã deste domingo (4/10), em Brasília, acompanhado da esposa, Rosana Fachin. Ele chegou ao local de votação por volta das 11h.

Fachin esperou alguns minutos na fila, conversando com a esposa e com outros eleitores, que aproveitaram para fazer fotos com o casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Depois de votar, o ministro falou com a imprensa e ressaltou a importância do voto para a democracia.

"Eleições periódicas, íntegras, seguras e auditáveis são o motor da democracia e uma fonte de legitimidade. Portanto, o dia de hoje é o dia do exercício da soberania popular, para que essa legitimidade aos representantes eleitos seja coroada pela manifestação do povo brasileiro", afirmou.

Fachin também definiu a data como um momento de escolha e liberdade. "O dia de hoje é também um exercício de escolha e de liberdade na democracia, em direção ao futuro que todas as pessoas do Brasil almejam para o nosso país. É uma aposta de que nós somos capazes de resolver nossos problemas, superar os obstáculos e encontrar soluções para a saúde, educação, infraestrutura e segurança pública", completou.