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Celina anuncia R$ 50 milhões para cirurgias ortopédicas e concurso na saúde

Governadora afirmou que recurso será usado para reduzir fila de ortopedia e prevê cerca de 4 mil procedimentos. Concurso para a saúde deve chamar enfermeiros e técnicos

Celina reúne aliados e convoca base para 2º turno:
Celina reúne aliados e convoca base para 2º turno: "Nós ganhamos, só votaram errado" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press )

 

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A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), anunciou a destinação de R$ 50 milhões para a realização de cirurgias ortopédicas no Distrito Federal. Segundo ela, o recurso será utilizado para reduzir a fila de pacientes que aguardam pelos procedimentos.

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“A gente vai conseguir operar quase 4 mil pessoas que estavam na fila, que não tínhamos previsão de chamar na rede pública porque não dá conta da demanda diária”, declarou. Além do investimento nas cirurgias, Celina afirmou que o governo prepara um concurso público para a área da saúde.

A intenção, segundo ela, é reforçar o quadro de profissionais da rede. “A gente vai fazer também um concurso, agora, grande para a saúde, para que a gente possa fazer o movimento de todas as cidades, chamar enfermeiro, chamar técnico”, afirmou.

A candidata disse que a iniciativa faz parte de uma estratégia para ampliar a atuação do governo na área da saúde. “A gente está em todas as áreas da saúde”, declarou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 06/10/2026 11:55
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