Celina agradece votação e lamenta confusão com o número dela na urna

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) reuniu, na tarde desta segunda-feira (5/10), os presidentes dos partidos que vão apoiá-la no segundo turno. Ela também agradeceu pela votação que recebeu e lamentou o fato de alguns eleitores terem votado errado, acreditando que o número dela na urna era 22.

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“O eleitor se confundiu ao votar 22 para governador. O nosso número é o 11. Foram 26 mil votos para o governador no 22. Nós nem teríamos o segundo turno, se essas pessoas tivessem se atentado a isso. Hoje, recebi muito feedback disso, muita gente ligando, falando que a ordem estava errada, mas não era que a ordem tava errada, porque realmente o número estava errado”, relatou Celina. “Acho que neste segundo turno é isso: continuar mostrando o nosso trabalho, nosso número correto e fazendo um trabalho com aquelas pessoas que acreditaram até aqui e que vão concorrer com a gente até o fim dessas eleições”, completou.

Com a presença das senadoras eleitas Bia Kicis e Michelle Bolsonaro, Celina se reuniu com os presidentes do União Brasil, Manoel Arruda; do MDB, Wellington Luiz; do Republicanos, Joaquim Mauro; do Podemos, Cristian Viana; do PRD, Pablo Valente; do Solidariedade, Júnior Moreira; do Democracia Cristã, Izaquiel Souza; do Mobiliza, Rogério Campos; do Democrata, Natália Miranda; e do PSD, Paulo Octávio.