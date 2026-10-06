"Nós ganhamos, só votaram errado", diz Celina em encontro com aliados

A governadora e candidata à reeleição do Governo do Distrito Federal (GDF), Celina Leão (PP), participou, na manhã desta terça-feira (6/10), de uma encontro de agradecimento com todos os candidatos da coligação Propósito e Ação, que reúne 11 partidos. Estiveram presentes o vice-governador Gustavo Rocha (Republicanos) e a senadora eleita Bia Kicis (PL).



Celina Leão agradeceu aos presidentes dos partidos que compõem a coligação e apoiadores que participaram da campanha, e afirmou que a votação obtida no primeiro turno demonstra a força da coligação. “A urna é democrática, mas eu não tenho dúvida de que cada um de vocês fez o seu melhor. E esse time foi o que nos levou a ter 50% dos votos, porque nós ganhamos, só votaram errado”, afirmou Celina, se referindo aos 26 mil votos para o número 22 que, segundo a governadora, seriam para ela.

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A candidata disse que pretende incorporar ao governo propostas apresentadas por candidatos que não avançaram ao segundo turno. “Todos vocês aqui têm ideias e nós vamos criar uma coordenação só para cuidar de vocês, das pautas de vocês, para que vocês tenham espaço, vez e voz dentro do nosso governo. Porque não é meu governo, é nosso governo”, destacou.

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A candidata afirmou que pretende aproveitar o segundo turno para responder às críticas feitas durante a primeira etapa da campanha. “Eles têm muita retórica, muita fala, e eu não tinha condição de debater, porque a gente estava num debate em que todos estavam contra a Celina. Mas agora vocês vão ver a minha hombridade de responder as mentiras deles”, declarou.

Celina também criticou gestões anteriores do PT no Distrito Federal e comparou os investimentos de sua administração na área social. “Nós não temos que ter vergonha do nosso trabalho. Nós temos trabalho em todas as áreas. Na área social, o governo do PT, na época, gastava menos de R$ 100 milhões. A gente gasta hoje quase R$ 2 bilhões na área social”, afirmou, citando programas como Prato Cheio, DF Social, Vale-Gás e Cartão Gás.

Celina agradeceu a Michelle Bolsonaro e Bia Kicis pelo apoio durante a campanha e destacou o resultado da direita nas eleições para o Senado e a Câmara dos Deputados. “A Michelle vai ser uma senadora brilhante. Ela vai cuidar das pessoas com deficiência. E ela não aceitou vir sozinha. Ela pegou na mão da Bia e nós pegamos na mão da Bia. Foi essa unidade que nos fez vencer na Câmara, no Senado”, disse.

A governadora pediu que os apoiadores mantenham a mobilização durante o segundo turno e afirmou que a campanha não terminou com a votação de domingo. “São 20 dias para o segundo turno. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Cada um aqui tem um talento, cada um vai me ajudar a governar, cada um aqui vai me ajudar a pensar as políticas públicas que vocês querem de melhor”, ressaltou.