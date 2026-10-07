Múcio pede voto consciente no DF e defende superação do debate ideológico

Eleito para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) com mais de 42 mil votos, o deputado distrital Múcio (PSB) participou do encontro do campo progressista em apoio a Leandro Grass (PT). O parlamentar ressaltou que a estratégia para dialogar com eleitores de centro e de direita consiste em focar na resolução das demandas cotidianas da população, afastando o debate puramente ideológico.
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Ao tratar do papel da militância e das redes sociais na reta final da eleição, Múcio fez um apelo pelo voto refletido e individual, orientando os cidadãos a avaliarem com rigor os projetos em disputa. "O voto de cada um de vocês vale o mesmo tanto que o voto da governadora, vale o mesmo tanto do voto do presidente. Não se deixem levar pelos votos dos grupos, pensem por si próprios. Não entreguem um cheque em branco para as pessoas, pesquisem", declarou o distrital eleito.
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O parlamentar reforçou ainda a confiança na capacidade de liderança de Leandro Grass, lembrando a trajetória do candidato desde a atuação na CLDF, e defendeu que a escolha para o GDF deve priorizar soluções concretas para problemas estruturais. Múcio acrescentou que essa mesma lógica se aplica ao cenário nacional, argumentando que o país precisa de estabilidade e previsibilidade para alcançar seu potencial de crescimento e garantir tranquilidade à população.
"O grande trunfo para a gente conseguir atingir as pessoas é trazer a discussão para esse ponto básico: em quem confiamos para tomar conta da coisa mais importante que temos hoje, que é a gestão de um país? Quem apresenta projetos que vão realmente atacar esses problemas estruturais na mobilidade, saúde, moradia, educação e desenvolvimento econômico? Quem está falando sobre isso? Precisamos refletir em quem vai trazer tranquilidade para o país poder voar", argumentou.