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ELEIÇÕES 2026

Múcio pede voto consciente no DF e defende superação do debate ideológico

Eleito deputado distrital pelo PSB, Múcio defende foco em gestão urbana e alerta eleitores contra a entrega de "cheque em branco" aos candidatos no segundo turno

Múcio participou de reunião com Leandro Grass - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)
Múcio participou de reunião com Leandro Grass - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Eleito para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) com mais de 42 mil votos, o deputado distrital Múcio (PSB) participou do encontro do campo progressista em apoio a Leandro Grass (PT). O parlamentar ressaltou que a estratégia para dialogar com eleitores de centro e de direita consiste em focar na resolução das demandas cotidianas da população, afastando o debate puramente ideológico.

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Ao tratar do papel da militância e das redes sociais na reta final da eleição, Múcio fez um apelo pelo voto refletido e individual, orientando os cidadãos a avaliarem com rigor os projetos em disputa. "O voto de cada um de vocês vale o mesmo tanto que o voto da governadora, vale o mesmo tanto do voto do presidente. Não se deixem levar pelos votos dos grupos, pensem por si próprios. Não entreguem um cheque em branco para as pessoas, pesquisem", declarou o distrital eleito.

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Múcio participou de reunião com Leandro Grass
Múcio participou de reunião com Leandro Grass (foto: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O parlamentar reforçou ainda a confiança na capacidade de liderança de Leandro Grass, lembrando a trajetória do candidato desde a atuação na CLDF, e defendeu que a escolha para o GDF deve priorizar soluções concretas para problemas estruturais. Múcio acrescentou que essa mesma lógica se aplica ao cenário nacional, argumentando que o país precisa de estabilidade e previsibilidade para alcançar seu potencial de crescimento e garantir tranquilidade à população. 

"O grande trunfo para a gente conseguir atingir as pessoas é trazer a discussão para esse ponto básico: em quem confiamos para tomar conta da coisa mais importante que temos hoje, que é a gestão de um país? Quem apresenta projetos que vão realmente atacar esses problemas estruturais na mobilidade, saúde, moradia, educação e desenvolvimento econômico? Quem está falando sobre isso? Precisamos refletir em quem vai trazer tranquilidade para o país poder voar", argumentou. 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 07/10/2026 13:52
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