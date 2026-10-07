Max Maciel defende alinhamento entre rua e redes e critica nova bancada

Max Maciel defende alinhamento entre rua e redes e critica contradições da nova bancada na CLDF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Reeleito no primeiro turno como o deputado distrital mais votado da história do Distrito Federal, Max Maciel (PSOL) participou da reunião de alinhamento estratégico com Leandro Grass (PT) e destacou os caminhos para conectar a campanha de segundo turno às demandas reais da população. Em conversa com a imprensa antes do encontro, o parlamentar explicou que a vitória na disputa majoritária passa por entender a diferença de linguagem e de perfil entre o eleitor do ambiente digital e o cidadão que vive os problemas diários nas cidades.

"Primeiro é entender os públicos diferentes. Quem está na internet consumindo tem outra perspectiva de acesso. Quem está no trabalho, o feirante, a dona de casa, a trabalhadora doméstica, são públicos distintos. Na internet a linguagem precisa ser transparente e clara; na rua é olho no olho, escutando a pessoa e entendendo os dramas da população", declarou.

A estratégia, segundo o parlamentar, é entender que são públicos distintos e com linguagens diferentes. Max também apontou a necessidade de alertar o eleitorado sobre o impacto das escolhas políticas no cotidiano, criticando retrocessos em pautas sociais e de trabalho.

Questionado sobre a nova composição da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) — marcada pela entrada de parlamentares jovens e alinhados à direita com forte presença nas redes —, o deputado defendeu que o debate precisa sair do plano discursivo para a discussão concreta de políticas públicas para saúde e segurança.

Max Maciel também destacou o que considera uma contradição na atuação desse grupo. "É o mesmo grupo que fala publicamente querer endurecer penas, reduzir a maioridade penal e encarcerar, mas pede anistia. Para eles, a lei e a justiça só servem para aqueles que não gostam. Para os aliados, querem abrandar legislações. Isso é uma contradição e um campo de disputa que o nosso campo precisa enfrentar todos os dias no diálogo com a rua", argumentou.