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ELEIÇÕES 2026

Múcio Botelho é eleito deputado distrital pelo PSB

Em sua segunda candidatura, foi eleito com 42.619 votos; propostas giram em torno de maior transparência na administração pública, investimento e fomento da cultura local, e melhorias estruturais na mobilidade

Múcio Botelho é eleito deputado distrital pelo DF em sua segunda candidatura, com 42.619 votos - (crédito: Reprodução)
Múcio Botelho é eleito deputado distrital pelo DF em sua segunda candidatura, com 42.619 votos - (crédito: Reprodução)

Múcio Botelho de Oliveira (PSB) foi eleito deputado distrital pelo Distrito Federal neste domingo (4/9). O candidato recebeu 42.619 votos e venceu a disputa pelo cargo na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O advogado e músico já havia concorrido pela vaga em 2022, quando conquistou 9.956 votos. 

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Com 34 anos, Múcio é natural de Brasília, servidor público. Durante a campanha, apresentou propostas com foco na gestão pública, transparência, mobilidade e cultura do DF. 

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Múcio é fundador do Amplifica, projeto destinado à formação técnica e inserção de artistas e agentes culturais no mercado e apoio à iniciativas de fomento à música e cultura local. Segundo o candidato, o objetivo do projeto é promover formação para que esses artistas e produtores possam ser inseridos no mercado de trabalho sem altos gastos em emendas.

“Falam que falta talento em Brasília, mas é mentira. Se a gente sacudir qualquer árvore, cai 15 artistas incríveis. O que falta é estrutura”, destacou. 

Em relação ao transporte público no DF, o candidato traz um plano ideal e outro mais imediato. “O ideal, é continuar desenvolvendo a malha rodoviária do plano do BNDES, mas isso levaria de 15 a 20 anos e precisaríamos de uma articulação imensa para fazer acontecer”, disse.

Por isso, para ele, a atitude mais rápida e efetiva seria a revisão dos contratos das empresas de ônibus, que ele diz ser tratada com invisibilidade pelo GDF. “O sistema do transporte funciona de forma radial, que não atende absolutamente ao interesse de ninguém, a não ser ao dos donos das empresas”, declarou. 

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 04/10/2026 21:11 / atualizado em 04/10/2026 21:24
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