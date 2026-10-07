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Eleições 2026

Celina Leão fala em buscar empréstimo internacional de R$ 6 bilhões para o BRB

Governadora e candidata à reeleição pelo PP afirma que GDF avalia empréstimo internacional para reforçar o caixa do BRB e diz confiar em uma "solução definitiva" para a crise envolvendo o banco

07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A crise do BRB deve ocupar espaço central na disputa pelo Governo do Distrito Federal no segundo turno. Em entrevista ao Correio nesta quarta-feira (7/10), a governadora e candidata à reeleição pelo PP, Celina Leão, afirmou que o banco terá uma “solução definitiva” e disse que o governo trabalha com a possibilidade de contratar um empréstimo internacional para reforçar os recursos da instituição. 

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Celina afirmou que a gestão trabalha para superar a crise apesar, segundo ela, da atuação do PT contra o banco. A candidata acusou o partido de fazer campanha contra o BRB há um ano e de se concentrar na busca por responsáveis, em vez de contribuir para uma solução. “Nunca contamos com o PT, porque o PT nunca quis ajudar”, afirmou.

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Ao defender a condução do governo durante a crise, Celina disse que a administração adotou uma postura transparente e buscou alternativas para preservar o banco. Ela também citou episódios envolvendo o governo federal e afirmou que, diante das dificuldades enfrentadas pelo BRB, o Distrito Federal precisou procurar outras fontes de recursos. A governadora não detalhou as condições ou o formato do eventual empréstimo internacional.

Para Celina, a nova configuração política nacional, após as eleições, poderá facilitar a recuperação do banco. Ela afirmou ter confiança de que o BRB sairá da crise e relacionou essa expectativa à mudança na composição do Congresso Nacional e ao cenário político que se desenha para o próximo governo federal. A candidata também disse que o GDF continuará buscando alternativas para o banco, independentemente da postura do governo federal.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/10/2026 20:14
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