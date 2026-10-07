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ENTREVISTA

Celina elenca razões do avanço bolsonarista no 1° turno das eleições

Candidata a reeleição ao governo do Distrito Federal, Celina Leão participou do 'CB.Poder Eleições' nesta quarta-feira (7/10)

Celina ressaltou que a força bolsonarista demonstrada no primeiro turno redefine as alianças locais e nacionais - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Celina ressaltou que a força bolsonarista demonstrada no primeiro turno redefine as alianças locais e nacionais - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em entrevista concedida ao CB.Poder Eleições nesta quarta-feira (7/10), a candidata a reeleição ao governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), elencou os fatores que impulsionaram o desempenho expressivo da direita no primeiro turno das eleições. Segundo a gestora, a articulação de pautas conservadoras com demandas econômicas liberais e a forte presença nas redes sociais foram determinantes para o resultado nas urnas.

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"A população buscou uma representatividade que dialogasse diretamente com os valores da família e com a liberdade econômica", afirmou Celina ao avaliar o cenário político no Distrito Federal e no país. Para a governadora, a capacidade das lideranças de conectar essas pautas à rotina do eleitor garantiu a consolidação de votos estratégicos logo na primeira etapa das eleições.

A chefe do Executivo local também apontou a reação do eleitorado a decisões dos tribunais superiores como um ingrediente crucial para a mobilização popular. "A intervenção do Judiciário na política contou para o fortalecimento do movimento (bolsonarista)", destacou Celina, enfatizando que esse contexto acelerou a engajamento do eleitorado conservador.

Com o olhar voltado para as próximas composições políticas, a Celina ressaltou que a força bolsonarista demonstrada no primeiro turno redefine as alianças locais e nacionais.

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  • 07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos.
    07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos. Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • 07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos.
    07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos. Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • 07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos.
    07/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. CB Poder especial Eleições 2026 governadora Celina Leão. Com Denise Rothemburg e Ana Maria Campos. Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 07/10/2026 19:29 / atualizado em 07/10/2026 19:35
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