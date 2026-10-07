Celina promete blindar orçamento e transformar prédios públicos em receita

Se reeleita, a candidata ao GDF pelo PP, Celina Leão, buscará a aprovação do orçamento como uma das medidas prioritárias no governo, declarou em sabatina concedida ao Correio, nesta quarta-feira (7/10). A chefe do Executivo local explicou como a divisão e a economia dos recursos serão feitos de forma a beneficiar a população.

A previsibilidade do orçamento para 2027 é de R$ 8 bilhões, afirmou Celina. “É a primeira vez que conseguimos fazer um orçamento ajustado e estamos colocando o orçamento do jeito que você gasta, aquilo que você gasta no transporte, você vai fazer a previsão no transporte, aquilo que você gasta na saúde, para você ter um orçamento exequível, para não ter um orçamento totalmente fictício, que depois você não dá conta de executar”, ressaltou.

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Para o avanço do planejamento, a governadora afirma que só foi possível graças ao equilíbrio das contas. Como exemplo, citou a transferência de secretarias para o centro administrativo: “Economizamos no aluguel. Estou fazendo um catálogo dos 7 mil imóveis que o GDF tem. A ideia é que esses imóveis também gerem receita para o governo do DF”.

O amontoado de imóveis será alugado. De acordo com Celina Leão, é uma tática para evitar até mesmo depreciações e invasões. O processo está em fase de auditoria. Está em negociação, portanto, se a diretoria de aluguel dos imóveis estará alocada na Terracap ou em uma futura agência de desenvolvimento.

Sem gastos, a candidata à reeleição prometeu a transformação de secretarias em agências. Citou, como exemplo, a Secretaria de Governança Digital. “Essa secretaria vai se tornar agência de uma empresa pública digital, porque eu tenho recursos da FAP, então consigo financiar projetos, criar novos produtos, e esses produtos renderem recursos para o próprio governo do DF. E aí, eu uno a academia, a pesquisa, a ciência, as startups, só que isso retorna em algum momento para o governo, em royalties, que você consegue vender isso para outros estados”, finalizou.

