Celina Leão cobra proteção ao FCDF e celebra eleição de maioria conservadora

A ocupação triunfal da ala da direita na Congresso Nacional e na Câmara Legislativa do DF (CLDF) a partir de 2027 trará segurança jurídica à população, avalia a governadora e candidata à reeleição ao GDF, Celina Leão (PP), em entrevista concedida ao Correio nesta quarta-feira (7/10).

Celina fez duras críticas ao PT, partido de Leandro Grass, com quem disputará o segundo turno em 25 de outubro. Segundo a chefe do Executivo local, o governo federal atuou para retirar o Fundo Constitucional do DF. Se reeleita, promete pedir ao próximo presidente a blindagem ao recurso.

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"O PT tentou tirar duas vezes. Agi no Congresso Nacional, conseguimos reverter isso. Para quem não entende muito o que estou falando, estou falando dos recursos que financiam aqui no DF a saúde, segurança e educação. E esses recursos novamente estão ameaçados, porque o artigo que foi aprovado dentro de uma lei que não falava sobre esse assunto, a gente chama de submarino, ele põe risco ao nosso Fundo Constitucional. Ele seria mais de R$ 1 bilhão a menos, mesma coisa de você ter que reduzir gastos com essas áreas que são prioritárias", defendeu.

A eleição em peso do PL para o Senado, Câmara Federal e Câmara Legislativa é vista pela governadora como vitória. Citou Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, que ocuparão duas cadeiras do Senado. "Vivemos com senadores colocando recurso fora do DF, do governo, das secretarias. Colocavam em ministérios e entidades para não colocar no DF. Quando você tem três senadoras (incluiu Damares) alinhadas, cinco deputados federais de oito e 18 distritais, temos uma chance de construir aquilo que a população espera, que inclui a entrega de 100 mil lotes", concluiu,