PM prende homem após ameaçar o filho com arma de fogo

PMDF prende pai de vítima por porte ilegal de arma de fogo, injúria e ameaça - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por José Ghesti*

Nesta quinta-feira (8/10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu uma ocorrência de ameaça envolvendo pai e filho em um estabelecimento comercial localizado na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), em Águas Claras. Durante a ocorrência, a polícia realizou a apreensão de uma arma de fogo com numeração raspada.

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Os policiais foram acionados após um homem relatar ser ameaçado pelo próprio pai. Segundo a vítima, ao chegar ao estabelecimento, o familiar colocou a mão na cintura, simulando estar armado, em atitude que ela interpretou como intimidação. Diante disso, o pai do homem deixou o local e, com isso, a vítima solicitou a presença da PMDF.

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Durante a averiguação, o homem relatou que morava no lote da loja havia cinco anos, mas recentemente o pai havia trocado as fechaduras da casa, impedindo o acesso do filho à residência. Um vizinho confirmou que o homem morava no lote.

Após isso, foi relatado que seu pai guardava uma arma no escritório do estabelecimento. A polícia fez uma busca no local indicado e achou um revólver calibre .38, escondido em um sofá.

Posteriormente, os policiais localizaram o pai da vítima em uma residência no Riacho Fundo II. Os envolvidos foram encaminhados à 21° Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). O pai foi preso por porte ilegal de arma de fogo, injúria e ameaça.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

