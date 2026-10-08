PM prende três assaltantes e recupera objeto roubado para vítima

Por José Ghesti*—Na última quarta-feira (7/10), um policial militar presenciou um assalto e efetuou a prisão de três suspeitos nas quadras 406/408 de Samambaia Norte. O agente estava retornando para casa no momento do ato, por volta das 23h30.

O militar notou três indivíduos fora de um Fiat Siena, de cor prata, assaltando um entregador de aplicativo que estava em uma bicicleta. Ao perceberem a presença do policial, os suspeitos entraram no veículo e fugiram.

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O agente iniciou uma breve perseguição e realizou a interceptação do veículo dos assaltantes. Após isso, conseguiu conter e prender os três suspeitos e solicitou apoio de outras equipes pelo rádio

Duas equipes atenderam ao chamado e prestaram a ajuda para a ocorrência. A vítima também compareceu ao local e agradeceu pela ação do policial e pela recuperação do celular.

Os três suspeitos já cometeram um delito parecido. Após receberem voz de prisão, eles foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde foi evidenciado que o trio agrediu um ciclista e roubou seu celular. A possível segunda vítima não foi localizada.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

