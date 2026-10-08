Homem é preso em flagrante com arma raspada durante briga em Planaltina

O detido foi conduzido, juntamente com a pistola, as munições e os materiais recolhidos, à 16ª Delegacia de Polícia - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão em flagrante de um homem por porte ilegal de arma de fogo na tarde de quarta-feira (7/10), por volta das 17h10, nas proximidades do Setor Habitacional Mestre d'Armas, na Quadra 14, em Planaltina.

A intervenção foi efetuada por uma equipe do Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo) atuando em serviço voluntário gratificado, que se deparou com uma briga em via pública envolvendo dois indivíduos. Diante da situação de conflito, os policiais militares intervieram imediatamente para conter a altercação e realizaram a abordagem e a busca pessoal nos envolvidos.

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Durante o procedimento de revista, a guarnição localizou na posse de um dos abordados uma pistola calibre 9mm com a numeração suprimida, carregada com 11 munições intactas. Além do armamento e do carregamento de munição, os policiais apreenderam aparelhos celulares relacionados à ocorrência.

Diante da constatação do flagrante pelo porte de arma com numeração raspada, foi dada voz de prisão ao indivíduo. O detido foi conduzido, juntamente com a pistola, as munições e os materiais recolhidos, à 16ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e a adoção das providências legais cabíveis.