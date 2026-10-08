Exposição "Cicatrizes" reúne testemunhos de luta contra câncer de mama

Entre os dias cinco e 31 de outubro, a Recomeçar, Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília, organiza a exposição fotográfica Cicatrizes, responsável por reunir testemunhos da luta contra o câncer de mama e transformá-los em histórias de superação e alertas para a importância do diagnóstico precoce para tratamentos bem-sucedidos.



Leia também: Acolhimento e mobilização: o papel das associações de pacientes na jornada oncológica



Ao todo, segundo a organização, a exposição organizada em alusão ao outubro rosa reune as histórias de 11 mulheres e de um homem. A mostra será exposta tanto na Câmara Legislativa do Distrito Federal quanto no Senado Federal. Contará ainda com o apoio da Secretaria de Saúde do DF, e levará informação a lugares como a Rodoviária do Plano Piloto, escolas e unidades de saúde. Haverá ainda uma projeção mapeada nas torres e cúpulas do Congresso Nacional.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Câncer de mama: conheça os direitos das pacientes



"A informação pode salvar vidas. Queremos que ela chegue às pessoas onde elas estão. E queremos que cada mulher que enfrenta a doença saiba que não está sozinha”, garante Joana Jeker dos Anjos, presidente da associação, via assessoria de imprensa. Esta será a décima exposição fotográfica promovida pela Recomeçar. Contará com histórias de pacientes entre 25 e 82 anos de idade.



Confira a programação completa:

Exposição “Cicatrizes” - Câmara Legislativa do Distrito Federal. De 5 a 31 de outubro, das 8h às 19h.

Câmara Legislativa do Distrito Federal. De 5 a 31 de outubro, das 8h às 19h. Estande de conscientização, com orientações sobre sinais de alerta, fatores de risco e acesso aos serviços de saúde - Piso inferior da Rodoviária do Plano Piloto, na área central, próximo à Administração da Rodoviária. De 7 a 16 de outubro, das 14h às 17h.

- Piso inferior da Rodoviária do Plano Piloto, na área central, próximo à Administração da Rodoviária. De 7 a 16 de outubro, das 14h às 17h. Ato solene da campanha, seguido de projeção mapeada nas torres e cúpulas do Congresso Nacional - Salão Nobre da Câmara dos Deputados. 13/10 (terça-feira), às 18h

- Salão Nobre da Câmara dos Deputados. 13/10 (terça-feira), às 18h Realização de palestra educativa, exibição da exposição fotográfica “Cicatrizes” e distribuição de materiais informativos sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama - Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia. 23/10 (sexta-feira), das 10h às 12h.

- Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia. 23/10 (sexta-feira), das 10h às 12h. Realização de palestra educativa, exibição da exposição fotográfica “Cicatrizes” e distribuição de materiais informativos sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. - UBS 11 Ceilândia. 29/10 (quinta-feira), das 15h às 17h

- UBS 11 Ceilândia. 29/10 (quinta-feira), das 15h às 17h Soltura de Balões na rampa do Congresso Nacional - Encerramento do Outubro Rosa - 28/10 (quarta-feira), às 17h. Local: Rampa do Congresso Nacional