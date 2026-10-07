O rover Curiosity, da Nasa, registrou uma das imagens mais detalhadas já feitas dos chamados “yardangs”, paredões de rocha esculpidos pela ação do vento em Marte. A formação aparece ao longe no panorama captado durante as primeiras horas da manhã marciana, com uma tonalidade azulada preservada na parte mais próxima da imagem.

A fotografia foi divulgada nesta terça-feira (6/10), mas havia sido registrada em 11 de agosto, durante o 4.982º dia marciano da missão. O registro foi feito pela Mastcam, câmera instalada no rover, e reúne seis fotografias enviadas separadamente à Terra e posteriormente combinadas em um único panorama.

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Um detalhe do registro é justamente a forma como as cores foram preservadas. A imagem não passou pelo chamado balanço de branco, processamento normalmente usado para ajustar as cores e aproximá-las da aparência que teriam sob a iluminação terrestre. Por isso, o panorama mantém as características da paisagem no início da manhã em Marte, incluindo os tons azulados em primeiro plano.

Os yardangs ficam na região noroeste do Monte Sharp e se estendem por cerca de 16 quilômetros. A montanha tem aproximadamente 5 quilômetros de altura e é explorada pelo Curiosity desde 2014.

A formação dos paredões está ligada à própria história geológica da região. O Monte Sharp é composto por diferentes camadas de rochas, que preservam registros de períodos distintos da evolução de Marte. Estudos realizados pelo rover já encontraram evidências de que lagos e rios existiram ali bilhões de anos atrás.

Nasa divulga imagem inédita de paredões esculpidos pelo vento em Marte (foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Com o desaparecimento da água, minerais, entre eles sais, permaneceram na superfície. Depois que novos materiais deixaram de se acumular na montanha, parte das camadas de rocha pode ter sido desgastada pelos ventos, processo que teria contribuído para a formação dos yardangs.

Ainda assim, os cientistas não sabem exatamente como surgiu a camada de material que deu origem a essas estruturas. Por isso, a região é de interesse para a missão.

O Curiosity também alcançou recentemente outro marco durante a exploração do Monte Sharp: o rover acumulou 1 quilômetro de ganho de elevação desde o início da subida, a maior altitude já alcançada por um veículo em Marte.

Atualmente, o equipamento está no segundo ano de sua quinta missão estendida e atravessa uma área com camadas ricas em sulfatos e carbonatos. Esses minerais podem guardar pistas sobre períodos antigos em que a superfície marciana passou por processos de secamento.

A expectativa da missão é que o Curiosity chegue à base dos yardangs em algum momento de 2027. Se o cronograma for mantido, o braço robótico do rover poderá analisar diretamente as formações e ajudar a esclarecer como os paredões se formaram e o que eles revelam sobre a evolução de Marte.