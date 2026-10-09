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ELEIÇÕES 2026

Lula chega à Ceilândia e percorre a cidade em carro aberto

O presidente da República e candidato à reeleição chegou em Ceilândia perto das 10h40 e seguiu em cima de um carro pela cidade

Lula chega à Ceilândia para ato com Leandro Grass - (crédito: ANA CAROLINA ALVES)
Lula chega à Ceilândia para ato com Leandro Grass - (crédito: ANA CAROLINA ALVES)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Ceilândia e mobilizou milhares de brasilienses, na manhã desta sexta-feira (9/10), na via central da cidade. Lula participa de um ato de campanha junto com o candidato ao Governo do DF, Leandro Grass (PT). 

Lula chegou perto das 10h40, desceu do carro sob a proteção de um cordão humano de trabalhadores. O presidente e candidato à reeleição foi em cima de uma camionete durante o trajeto acompanhado de apoiadores, seguido por dois trios elétricos.

Junto a ele estiveram a primeira-dama Janja, o candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), e sua vice, Dora Gomes (PV).

Com jingles de campanha e cantos de ordem, Lula ficou rodeado de eleitores durante todo o trajeto e pediu que não houvesse empurra empurra. “Vamos ter cuidado pra ninguém se machucar, vamos devagar, sem empurra empurra”, afirmou Lula.

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  • Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia
    Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  • Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia
    Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  • Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia
    Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  • Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia
    Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  • Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia
    Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia Marcelo Ferreira/CB/DA Press
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    Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia Marcelo Ferreira/CB/DA Press
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    Lula e Grass em ato de campanha em Ceilândia Marcelo Ferreira/CB/DA Press
  • Lula chega à Ceilândia para ato com Leandro Grass
    Lula chega à Ceilândia para ato com Leandro Grass ANA CAROLINA ALVES

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 09/10/2026 11:31 / atualizado em 09/10/2026 11:43
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