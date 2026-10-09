Lula chega à Ceilândia e percorre a cidade em carro aberto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Ceilândia e mobilizou milhares de brasilienses, na manhã desta sexta-feira (9/10), na via central da cidade. Lula participa de um ato de campanha junto com o candidato ao Governo do DF, Leandro Grass (PT).



Lula chegou perto das 10h40, desceu do carro sob a proteção de um cordão humano de trabalhadores. O presidente e candidato à reeleição foi em cima de uma camionete durante o trajeto acompanhado de apoiadores, seguido por dois trios elétricos.



Junto a ele estiveram a primeira-dama Janja, o candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), e sua vice, Dora Gomes (PV).



Com jingles de campanha e cantos de ordem, Lula ficou rodeado de eleitores durante todo o trajeto e pediu que não houvesse empurra empurra. “Vamos ter cuidado pra ninguém se machucar, vamos devagar, sem empurra empurra”, afirmou Lula.





















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