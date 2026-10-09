Lula e Grass em Ceilândia: camianhada tem segurança com equipamento antidrone

A caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada na manhã desta sexta-feira (9/10), em Ceilândia, conta com um equipamento capaz de neutralizar drones. O dispositivo é operado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR).
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A tecnologia identifica drones por meio de frequências de rádio. Ao detectar um equipamento suspeito, o sistema emite um sinal que interrompe a comunicação entre o drone e seu controle original.
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Com isso, o agente de segurança pode assumir o controle do equipamento suspeito, desviá-lo e fazê-lo pousar em um local seguro para inspeção.
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