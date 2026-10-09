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Lula e Grass em Ceilândia: camianhada tem segurança com equipamento antidrone

Tecnologia identifica aparelhos suspeitos, interrompe a comunicação com o controle original e permite que agentes de segurança assumam o comando para inspeção

Caminhada de Lula em Ceilândia conta com equipamento antidrone - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/D.A Press)
Caminhada de Lula em Ceilândia conta com equipamento antidrone - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/D.A Press)

A caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada na manhã desta sexta-feira (9/10), em Ceilândia, conta com um equipamento capaz de neutralizar drones. O dispositivo é operado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR).

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A tecnologia identifica drones por meio de frequências de rádio. Ao detectar um equipamento suspeito, o sistema emite um sinal que interrompe a comunicação entre o drone e seu controle original.

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Caminhada de Lula em Ceilândia conta com equipamento antidrone
Caminhada de Lula em Ceilândia conta com equipamento antidrone (foto: Ana Carolina Alves/CB/D.A Press)

Com isso, o agente de segurança pode assumir o controle do equipamento suspeito, desviá-lo e fazê-lo pousar em um local seguro para inspeção.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 09/10/2026 10:02
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