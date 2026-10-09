Lula e Grass: brasilienses participam de ato de campanha em defesa da democracia

Passeata em Ceilândia (DF), nesta sexta-feira (9/10), onde manifestantes afirmam lutar pela democracia e acreditar na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)

Durante passeata em Ceilândia (DF), nesta sexta-feira (9/10), manifestantes afirmam lutar pela democracia e acreditar na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Cida Gomes, dona de casa, e sua neta, de 12 anos, diz que sua principal preocupação é com os trabalhadores e com a democracia. “A gente quer que a nossa democracia continue. Porque estamos correndo um sério risco de deixar de não ter mais. Quem já viveu a ditadura sabe como era. A gente tem que ficar com o pé atrás”, acredita Gomes.

O manifestante José Bezerra acredita na mobilização popular como caminho para a vitória de Lula no segundo turno e afirma que segue empenhado na campanha. “Nós iremos ganhar. Estamos trabalhando. Todo mundo. Olha, você pode olhar onde Lula está: o povo está. Nós somos a esperança”, afirma.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, participa nesta sexta-feira (09) de uma caminhada na Ceilândia, ao lado de Leandro Grass (PT), candidatos ao Governo do Distrito Federal.