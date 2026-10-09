Grass defende que disputa no DF deve ir além da polarização

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, afirmou que pretende ampliar o diálogo com eleitores de diferentes posições políticas para conquistar votos no segundo turno. Durante caminhada com Lula em Ceilândia, o petista disse que a disputa deve ir além da polarização entre partidos e ideologias.

“Não é mais sobre a esquerda ou a direita, não é mais sobre o PT ou o PL, é sobre o futuro, é sobre a nossa cidade”, declarou.



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O candidato associou a disputa às condições de vida da população e ao acesso a serviços públicos. “É sobre termos comida na mesa ou não, termos trabalho, termos vacina, termos saúde, educação. Está em jogo o futuro das nossas famílias, a liberdade”, afirmou.

Grass defendeu ainda uma campanha baseada na conversa com pessoas que pensam de forma diferente e na apresentação de propostas para o Distrito Federal. “Nós não estamos apenas do lado de quem pensa igual a nós. Estamos do lado de todo o povo brasileiro, estamos do lado de toda a população”, disse.

O petista afirmou que o DF precisa retomar o foco nas necessidades da população e declarou que “agora é hora de voltar ao Brasil do povo”.