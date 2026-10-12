Santuário na L2 Sul receberá relíquia de São Carlo Acutis, o santo millennial

Carlo Acutis foi um jovem religioso que faleceu aos 15 anos - (crédito: Reprodução)

O Santuário do Santíssimo Sacramento, localizado na SGAS 606 Sul, viverá um momento histórico para os fiéis do Distrito Federal no próximo domingo, 18 de outubro. Durante as comemorações do 21º aniversário da Adoração Perpétua da igreja, a instituição fará a entronização solene da relíquia de 1º grau de São Carlo Acutis.

A celebração ocorrerá na Santa Missa das 10h, presidida pelo Arcebispo Emérito de Brasília, o cardeal Dom João Braz de Aviz. A entronização consiste na alocação da relíquia em um altar ou espaço de honra para a veneração pública dos fiéis.

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Conhecido como o "padroeiro da internet" e o primeiro santo da geração millennial, Carlo Acutis foi um jovem italiano que morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Apaixonado por informática e pela Eucaristia, o adolescente ganhou notoriedade global ao usar conhecimentos de programação para criar sites e catalogar milagres eucarísticos pelo mundo.

Sua trajetória desperta grande devoção entre os jovens católicos pela proximidade com a vida cotidiana moderna. O primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano para sua beatificação ocorreu no Brasil, em Campo Grande (MS), envolvendo a cura de uma criança em 2010.

Para se preparar para a festividade, o santuário realiza um tríduo entre os dias 15 e 17 de outubro, com celebrações diárias às 19h. No domingo (18), o evento conta com vasta programação ao longo do dia, incluindo momentos voltados à juventude, quermesse, exibição de filme e missas.

Programação completa do domingo (18/10):

7h30: acolhida e recepção dos participantes;

8h30: manhã jovem (palestra e encontro para jovens);

10h: Santa Missa com o cardeal Dom João Braz de Aviz e entronização da relíquia;

12h: quermesse;

15h: momento de adoração ao Santíssimo Sacramento;

17h: tarde jovem com exibição do filme O Céu Não Pode Esperar;

19h: Santa Missa de encerramento.

Serviço

21º Aniversário da Adoração Perpétua e Entronização da Relíquia de São Carlo Acutis.

Tríduo preparatório: 15, 16 e 17 de outubro, às 19h.

Dia do evento: 18 de outubro de 2026 (domingo), a partir das 7h30.

Missa principal: 10h, com Dom João Braz de Aviz.

Local: Santuário do Santíssimo Sacramento (SGAS 606, L2 Sul — Brasília/DF).

Entrada: gratuita.

Contato: (61) 3443-8909.