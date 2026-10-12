A postos para a largada: confira todos os detalhes da Marotinha 2026

Heitor, de 6 anos, participa de sua quarta corrida - (crédito: Matheus Oliveira/Especial CB)

Chegou o dia da mais tradicional corrida infantil de Brasília, a Marotinha. A concentração para a edição de 2026 será às 7h, com largadas a partir das 8h desta segunda-feira (12/10), no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV. O evento faz parte do calendário da capital desde 1992, em comemoração ao Dia das Crianças. As provas são voltadas para crianças de 4 a 13 anos, com percursos entre 50 e 400 metros, apropriados para cada faixa etária.

Além de estimular a prática esportiva e o desenvolvimento de hábitos saudáveis na garotada, a Marotinha traz, este ano, uma programação completa para as famílias, com abertura cívica, atrações e brincadeiras, como palhaços e pula-pula, para promover a diversão e a socialização.

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Os inscritos receberam um kit exclusivo, com camisa oficial, sacochila e copo. Todos os participantes que cumprirem a prova regularmente receberão medalha e kit lanche. Os classificados em primeiro lugar, nas categorias feminino e masculino, inclusive a categoria especial, receberão uma bicicleta.

Aos 6 anos, Heitor Miranda já vai para sua quarta maratona infantil e tem um costume: chamar os amigos para correr com ele. A empolgação é tanta que o pequeno atleta já convenceu até a mãe a começar a praticar corrida, conta o pai, Caio Miranda, morador de Samambaia. "Para a Marotinha, ele quer levar até os amigos do colégio. Os primos por parte de mãe também vão", contou.

Hoje, Heitor vai encarar novamente os 75 metros, percurso que completou nas três competições anteriores: duas edições da Marotinha e uma da Marotinga, realizada em junho, em Taguatinga. Em casa, a família guarda com carinho todas as medalhas de participação do menino. "Da última vez, eu fui bem rápido. Passei várias crianças e fui o quarto a chegar ao final", lembrou Heitor.

Desta vez, o objetivo é ir ainda mais longe: o menino quer cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Embora a bateria da faixa etária não tenha classificação, a vontade de vencer está presente. Fora das pistas, Heitor também pratica judô e futsal, atividades que, para o pai, contribuem para a formação do filho. "A gente acredita que, envolvido nessas atividades, ele aprende questões que só o esporte ensina: a ganhar, a perder e a ter disciplina", afirmou Caio.

Programação

Desde o ano passado, a Marotinha conta com duas pistas de corrida, garantindo mais fluidez, conforto e segurança para os pequenos atletas. Cada uma concentra três corridas cada, em diferentes horários. Confira a programação completa de hoje:

A partir das 7h

Concentração

A partir das 8h

Pista 1: percurso de 50 metros para crianças entre 4 e 5 anos;

Pista 2: percurso de 200 metros para as crianças entre 9 e 10 anos,

A partir das 9h

Pista 1: percurso de 75 metros para crianças entre 6 e 7 anos;

Pista 2: percurso de 300 metros para crianças de 11 e 12 anos;

A partir das 9h45

Pista 1: percurso de 150 metros para crianças de 8 anos;

Pista 2: percurso de 400 metros para adolescentes de 13 anos.

Local

Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV

Memória

A Marotinha foi criada em 12 de outubro de 1992, para incluir as crianças na programação da Maratona Brasília. A última edição da primeira fase do evento foi em 1998. Após quase uma década, a competição foi retomada com o nome de Candanguinha, entre 2007 e 2010. Em fevereiro de 2023, o Correio promoveu a Corrida Kids, voltada ao público infantil, e, no Dia das Crianças de 2024, a corrida teve o nome original resgatado, voltando a se chamar Marotinha.



