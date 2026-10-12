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Marotinha 2026

Autoridades marcam presença na Marotinha 2026

Tradicional corrida infantil, realizada pelo Correio, tem história na capital desde 1992

Marotinha 2026: diversão, esporte e lazer no Dia das Crianças - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Marotinha 2026: diversão, esporte e lazer no Dia das Crianças - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Por Laezia Bezerra, Especial para o Correio — Autoridades marcaram presença na Marotinha 2026, corrida realizada pelo Correio Braziliense em comemoração ao Dia das Crianças, na manhã desta segunda-feira (12/9).

O secretário de Esportes do Distrito Federal, Matheus Bahia, que participou da entrega de medalhas aos competidores, ressaltou que a Marotinha é uma tradição com longa história em Brasília, desde 1992, e que a ideia é que, a cada edição, mais crianças e adolescentes participem desse tipo de atividade.

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12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense. Mateus Bahia secretário de esportes
Secretário de Esportes do DF, Matheus Bahia, na Marotinha 2026 (foto: Minervino Júnior/CB)

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"Esse é um projeto importante para nossa cidade e desejamos que cada vez mais crianças participem de corridas de rua, que elas cresçam e se desenvolvam no esporte e, além disso, se divirtam com as outras atrações oferecidas neste dia tão importante na vida delas, o Dia das Crianças", afirmou.

12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense. Deputado Júlio Cesar
12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense. Deputado Júlio Cesar (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O deputado federal Júlio Cesar (Republicanos), que já foi secretário de Esportes do DF, também esteve no evento. "É muito gratificante a gente ver o Correio Braziliense com essa tradição no Dia das Crianças, promovendo a corrida mirim, para que crianças de todo o Distrito Federal possam competir e assim, formarmos grandes cidadãos e futuros atletas", comentou. 

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    Concentração teve início às 7h da manhã desta segunda-feira Foto: Minervino Júnior/CB
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    Deputado federal Júlio Cesar e Miguel Jabur na premiação da Marotinha 2026 Foto: Minervino Júnior/CB
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    Deputado J&uacute;lio Cesar prestigia Marotinha 2026 e destaca iniciativa fundamental do Correio Braziliense ao esporte Foto: Minervino Júnior/CB
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    Secretário de Esportes, Mateus Bahia participa de premiação aos competidores Foto: Minervino Júnior/CB
  • Secretário de Esportes do DF, Matheus Bahia, na Marotinha 2026
    Secretário de Esportes do DF, Matheus Bahia, na Marotinha 2026 Foto: Minervino Júnior/CB
  • 12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense
    12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
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    12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
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    12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense. Deputado Júlio Cesar Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
  • 12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense
    12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense Foto: Minervino Júnior/CB
  • 12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense
    12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense Foto: Minervino Júnior/CB
  • Colunista Miguel Jabour destaca a importância social da Marotinha para o público infantil
    Colunista Miguel Jabour destaca a importância social da Marotinha para o público infantil Foto: Minervino Júnior/CB
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    12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense Foto: Minervino Júnior/CB
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    12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense Foto: Minervino Júnior/CB
  • Marotinha 2026: diversão, esporte e lazer no Dia das Crianças
    12/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Marotinha 2026 do Correio Braziliense Foto: Minervino Júnior/CB
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Por Correio Braziliense
postado em 12/10/2026 16:23
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