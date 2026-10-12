Autoridades marcam presença na Marotinha 2026

Tradicional corrida infantil, realizada pelo Correio, tem história na capital desde 1992
Marotinha 2026: diversão, esporte e lazer no Dia das Crianças - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Por Laezia Bezerra, Especial para o Correio — Autoridades marcaram presença na Marotinha 2026, corrida realizada pelo Correio Braziliense em comemoração ao Dia das Crianças, na manhã desta segunda-feira (12/9).
O secretário de Esportes do Distrito Federal, Matheus Bahia, que participou da entrega de medalhas aos competidores, ressaltou que a Marotinha é uma tradição com longa história em Brasília, desde 1992, e que a ideia é que, a cada edição, mais crianças e adolescentes participem desse tipo de atividade.
"Esse é um projeto importante para nossa cidade e desejamos que cada vez mais crianças participem de corridas de rua, que elas cresçam e se desenvolvam no esporte e, além disso, se divirtam com as outras atrações oferecidas neste dia tão importante na vida delas, o Dia das Crianças", afirmou.
O deputado federal Júlio Cesar (Republicanos), que já foi secretário de Esportes do DF, também esteve no evento. "É muito gratificante a gente ver o Correio Braziliense com essa tradição no Dia das Crianças, promovendo a corrida mirim, para que crianças de todo o Distrito Federal possam competir e assim, formarmos grandes cidadãos e futuros atletas", comentou.