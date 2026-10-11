Marotinha 2026 comemora o Dia das Crianças nesta segunda-feira (12/10)

A Marotinha 2026 é uma das grandes atrações para comemorar o Dia das Crianças no Distrito Federal. A tradicional corrida infantil promovida pelo Correio Braziliense terá concentração às 7h, com largada a partir das 8h, no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV.
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Voltada a crianças e adolescentes entre 4 e 13 anos, a Marotinha contará com percursos entre 50 metros e 400 metros, sendo cada distância apropriada para as faixas etárias. O evento, um dos mais populares do Distrito Federal, estimula a prática esportiva e o desenvolvimento de hábitos saudáveis na garotada com uma atividade que também é lúdica.
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A edição de 2026 traz uma programação completa para as famílias acompanhantes dos jovens atletas, com concentração e triagem, além da abertura cívica. Ao fim do evento, ocorrerá a cerimônia de premiação e sorteios.
Ao longo do evento, além das provas, haverá atrações e brincadeiras, como palhaços e pula-pula, para promover diversão e socialização.
Futuros atletas
Martina Lopes, de 4 anos, filha da assessora parlamentar Milena Lopes, vai participar pela segunda vez de uma corrida infantil. Em julho, ela correu a Marotinga, em Taguatinga, também promovida pelo Correio, e foi uma verdadeira farra, conta a mãe.
Amanhã, a pequena correrá ao lado do primo Diogo Rondon, da mesma idade, e está ansiosa para a grande largada. "Quando saiu a inscrição da Marotinha, não tive dúvidas e já corri para inscrevê-la. Quando fomos buscar o kit, ela correu para vestir a camiseta. E, desta vez, está ainda mais animada, porque estará junto com o primo".
Milena destaca que sente orgulho em ver a empolgação da filha em participar desse tipo de atividade. "É muito gostoso ver a alegria dela em correr, brincar e participar de um evento tão tradicional, que faz parte da infância das crianças brasilienses. Nós, como pais, fazemos questão de incentivar desde cedo a prática de atividades físicas e a construção de hábitos saudáveis, sempre de forma leve e divertida. Mais do que a corrida em si, o que importa é que ela cresça entendendo que se movimentar faz bem e pode ser uma grande diversão", explica.
Kit e premiação
Os inscritos recebem um kit exclusivo, com camisa oficial, sacochila, copo, medalha personalizada e kit lanche pós-prova.
Todos os participantes que cumprirem a prova regularmente receberão medalha e kit lanche. Os classificados em primeiro lugar, naipes feminino e masculino, inclusive a categoria especial, receberão uma bicicleta.
Memória
A Marotinha foi criada em 12 de outubro de 1992, com o objetivo de incluir as crianças na programação da Maratona Brasília. A última edição da primeira fase do evento ocorreu em 1998. Após quase uma década, a competição foi retomada com o nome de Candanguinha, denomição que foi de 2007 e 2010. Em fevereiro de 2023, o Correio promoveu a Corrida Kids, voltada ao público infantil. E, no Dia das Crianças de 2024, a corrida teve o nome original foi resgatado, voltando a se chamar Marotinha.
Saiba Mais
Baterias
Data do evento
segunda-feira, 12/10
Horário: a partir das 8h
Local: Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV
A Marotinha 2026 conta com duas pistas para a realização das provas, que concentram três corridas cada, em diferentes horários
pela manhã
A partir das 8h
Pista 1: planejada para crianças entre 4 e 5 anos de idade, o percurso é de 50 metros
Pista 2: para as crianças entre 9 e 10 anos, o percurso é de 200 metros
A partir das 9h
Pista 1: percurso de 75 metros, feito para crianças entre 6 e 7 anos de idade
Pista 2: com 300 metros, o percurso foi planejado para jovens de 11
e 12 anos
Depois, às 9h45, será dada a largada das últimas duas corridas
Pista 1: pensado para as crianças de 8 anos, o percurso terá 150 metros
Pista 2: com 400 metros, nessa bateria terá apenas jovens de 13 anos de idade
Laezia BezerraRepórter
Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.