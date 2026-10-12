Sabatina do Correio Braziliense e da TV Brasília será na quarta-feira (14/10)

Celina Leão e Leandro Grass participam de sabatinas do Correio e TV Brasília - CB Poder | -

O Correio Braziliense e a TV Brasília realizam, nesta quarta-feira, uma sabatina com os candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF). Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) já confirmaram presença. Os concorrentes ao Palácio do Buriti serão sabatinados separadamente pelos jornalistas. Cada candidato terá 55 minutos para responder às perguntas. Celina será entrevistada das 13h25 às 14h20. Em seguida, Leandro Grass participa das 14h25 às 15h20. As sabatinas serão transmitidas ao vivo pela TV Brasília e pelo canal do Correio no YouTube.

Os candidatos destacaram a importância deste tipo de evento para impulsionar as propostas de cada um. "A sabatina promovida pelo Correio Braziliense será uma oportunidade para apresentarmos nossas propostas para o Distrito Federal. A sabatina é sempre um momento especial porque podemos explanar, com calma, tudo o que pensamos e o que propomos para o Governo do Distrito Federal. Parabéns ao Correio pela iniciativa", afirmou Celina Leão.

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"Nesse momento, o eleitor quer ver a diferença entre um candidato e outro, saber o que cada um pensa, qual é a sua história de vida, se tem condições de cumprir o que está prometendo ou não. Eu irei a todos os debates e todas as entrevistas", destacou Leandro Grass.