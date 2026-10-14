Reviravolta: ciúme teria motivado assassinato de casal em Ceilândia

Segundo o delegado Ataliba Neto, da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), os investigadores suspeitam que Tancredo Pereira da Silva, 41, e João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, 22, tenham planejado o crime por acreditarem que músico demonstrava interesse pelas companheiras deles - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O ciúme é uma das principais linhas de investigação para explicar o assassinato de Larissa Rodrigues de Paula, de 23 anos, e do cantor Arlandson de Sousa Alves, conhecido como Alan Tons, 26. Segundo o delegado Ataliba Neto, da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), os investigadores suspeitam que Tancredo Pereira da Silva, 41, e João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, 22, teriam planejado o crime porque acreditavam que o músico demonstrava interesse pelas companheiras deles. O casal foi morto a tiros na madrugada de domingo (11/10), dentro de casa, na QNM 22, em Ceilândia.

A companheira de Tancredo, que não foi identificada, foi ouvida pela polícia nesta quarta-feira (14/10). Segundo o delegado, ela negou que Alan tivesse demonstrado interesse por ela. “Nos disse que ele (Alan) nunca deu em cima dela, mas toda vez que o marido bebia achava que o Alan a olhava muito”, disse o delegado.

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A polícia segue investigações para esclarecer como cada um participou do planejamento e da execução do duplo homicídio. O delegado também afirmou que Tancredo negou envolvimento no crime, durante o interrogatório nesta quarta. João Victor, preso no domingo (11/10), também nega participação.

A investigação apura, ainda, por que Larissa, companheira de Alan, foi morta. Segundo Ataliba, a suspeita é de queima de arquivo e prevenção de uma possível testemunha ocular.

Caso

Segundo as investigações, João Victor nutria ressentimento contra Alan porque a vítima interveio em episódios anteriores de violência doméstica do acusado contra a própria companheira. João Victor já acumulava duas prisões em flagrante em 2026, nos meses de março e setembro, por agressões à parceira e descumprimento de medidas protetivas.

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Em setembro, o acusado invadiu a casa de Alan. João Victor estava armado e ameaçou o cantor de morte. O caso fez com que o morador se mudasse temporariamente do local por medo, retornando apenas após acreditar que o agressor não residia mais na quadra. Contudo, João Victor mantinha as chaves da residência e usou o acesso para surpreender o casal. O suspeito foi preso ainda no domingo.