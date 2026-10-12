Polícia prende homem suspeito de duplo homicídio em Ceilândia

Larissa Rodrigues e Alan Tons foram encontrados mortos dentro de casa, em Ceilândia - (crédito: Cedido ao Correio)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), prendeu em flagrante João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, 22 anos, suspeito de assassinar a tiros Larissa Rodrigues de Paula, 23, e Arlandson de Sousa Alves, 26. O crime ocorreu na madrugada de domingo (11/10), na QNM 22 de Ceilândia. O investigado compareceu à delegacia acompanhado e negou o duplo homicídio, mas foi detido após os agentes identificarem contradições e reunirem provas e depoimentos de testemunhas.

Segundo as investigações, João Victor nutria ressentimento contra Arlandson porque a vítima havia intervindo em episódios anteriores de violência doméstica feitos pelo acusado contra a própria companheira. João Victor já acumulava duas prisões em flagrante em 2026, nos meses de março e setembro, por agressões à parceira e descumprimento de medidas protetivas.

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Em setembro, o jovem chegou a invadir a casa de Arlandson armado e o ameaçou de morte. O caso fez com que o morador se mudasse temporariamente do local por medo, retornando apenas após acreditar que o agressor não residia mais na quadra. Contudo, João Victor mantinha as chaves do lote e usou o acesso para surpreender o casal. O suspeito foi preso ainda no domingo.

Quem eram as vítimas

Larissa Rodrigues de Paula e Arlandson de Sousa Alves (conhecido como Alan Tons) estavam juntos há um ano e meio. Na noite do crime, o casal havia retornado de uma apresentação musical em um bar da cidade e preparava o jantar por volta das 2h50, momento em que vizinhos ouviram os disparos de arma de fogo.

Familiares relataram estar em choque com os assassinatos brutais. Arlandson trabalhava como músico e Larissa deixa uma família devastada com a perda repentina.

A reportagem tenta contato com a defesa de João Victor Rodrigues Alves de Oliveira para manifestação sobre o caso. O espaço permanece aberto.

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