Novo suspeito de matar casal que interveio em violência doméstica é preso

A PCDF prendeu, nesta quarta-feira (14/10), Tancredo Pereira da Silva, 41 anos, segundo suspeito de matar a tiros o casal Larissa Rodrigues de Paula, 23, e Arlandson de Sousa Alves, 26, o "Alan Tons". O crime ocorreu no domingo (11/10), na casa das vítimas, na QNM 22, em Ceilândia.
João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, 22, também foi preso pelo crime e teve a prisão convertida em preventiva. Ele compareceu à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), acompanhado de um advogado, no dia do crime. Ele negou participação nos assassinatos. No entanto, os investigadores identificaram contradições entre a versão apresentada pelo suspeito, os depoimentos de testemunhas e as imagens de câmeras de segurança.
Desavenças
As investigações apontam que João Victor teria desenvolvido ressentimento contra Alan após o músico intervir em episódios de violência doméstica praticados pelo suspeito contra a companheira. Em setembro, João Victor teria invadido a casa do músico armado e feito ameaças de morte.
Após o episódio, Alan deixou temporariamente o imóvel por medo e retornou depois de acreditar que o suspeito não morava mais na quadra.
Larissa e Alan estavam juntos havia cerca de um ano e meio. Na noite do crime, o casal havia retornado de uma apresentação musical do músico em um bar da cidade e preparava o jantar quando foi surpreendido pelos disparos, por volta das 2h50.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia Polícia (Ceilândia Norte).
Saiba Mais
- Cidades DF Celina diz que decreto sobre internação involuntária passa por ajustes
- Cidades DF Celina diz que decreto sobre internação involuntária passa por ajustes
- Cidades DF Celina pretende criar diretoria de aluguel de imóveis do GDF na Terracap
- Cidades DF Celina Leão defende redução da maioridade penal para 16 anos
- Cidades DF Vice de Leandro Grass, Dora Gomes destaca preparo do candidato para sabatina
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Por Davi Cruz*
postado em 14/10/2026 15:20 / atualizado em 14/10/2026 15:28