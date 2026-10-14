Novo suspeito de matar casal que interveio em violência doméstica é preso

Novo suspeito de matar casal a tiros em Ceilândia é preso nesta quarta - (crédito: Material cedido ao Correio)

A PCDF prendeu, nesta quarta-feira (14/10), Tancredo Pereira da Silva, 41 anos, segundo suspeito de matar a tiros o casal Larissa Rodrigues de Paula, 23, e Arlandson de Sousa Alves, 26, o "Alan Tons". O crime ocorreu no domingo (11/10), na casa das vítimas, na QNM 22, em Ceilândia.

João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, 22, também foi preso pelo crime e teve a prisão convertida em preventiva. Ele compareceu à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), acompanhado de um advogado, no dia do crime. Ele negou participação nos assassinatos. No entanto, os investigadores identificaram contradições entre a versão apresentada pelo suspeito, os depoimentos de testemunhas e as imagens de câmeras de segurança.

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Desavenças

As investigações apontam que João Victor teria desenvolvido ressentimento contra Alan após o músico intervir em episódios de violência doméstica praticados pelo suspeito contra a companheira. Em setembro, João Victor teria invadido a casa do músico armado e feito ameaças de morte.

Após o episódio, Alan deixou temporariamente o imóvel por medo e retornou depois de acreditar que o suspeito não morava mais na quadra.

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Larissa e Alan estavam juntos havia cerca de um ano e meio. Na noite do crime, o casal havia retornado de uma apresentação musical do músico em um bar da cidade e preparava o jantar quando foi surpreendido pelos disparos, por volta das 2h50.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia Polícia (Ceilândia Norte).