Nossa meta é 100% de regularização", afirma Celina em agenda no Itapoã

Em agenda no Itapõa, nesta quarta-feira (14/10), Celina Leão (PP) participou de reunião com blogueiros locais para debater soluções para os problemas da região. Regularização de terras, segurança pública e saúde foram alguns dos temas abordados durante o evento.

Caso eleita, a candidata prometeu entregar as escrituras de todas as áreas do Distrito Federal que ainda não estão regularizadas, como Itapõa, Paranoá e partes de Samambaia e Recanto das Emas. “Projeto número um é pegar todas as cidades que estão sem escrituras e entregar na mão das pessoas”, afirmou. “Nossa meta é 100% de regularização.”

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Para solucionar problemas de segurança pública no Itapõa, Celina prometeu construir estruturas para o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil na região, e que já solicitou à Terracap a escolha dos terrenos para as construções das companhias. “É inadmissível que uma cidade tenha que buscar o Paranoá para fazer um boletim de ocorrência”, disse.

Celina anunciou, na reunião, que já solicitou a criação de uma companhia da Polícia Militar no Itapõa até que as estruturas dos órgãos de segurança pública ocupem os espaços selecionados pela Terracap.

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Na área da saúde, a candidata enfatizou a necessidade de contratação de mão de obra, mutirão de cirurgias eletivas no setor privado para atender a fila de pacientes que aguardam atendimento nos hospitais públicos e a reforma de espaços. Além disso, prometeu, caso eleita, aumentar a remuneração dos médicos, que considera ser um dos motivos para que profissionais da área prefiram o setor privado.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado