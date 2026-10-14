Celina pretende criar diretoria de aluguel de imóveis do GDF na Terracap

Em sabatina promovida pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, a governadora e candidata à reeleição ao GDF, Celina Leão (PP), quer encontrar formas de “sobrevivência” da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap).

Segundo a política, uma das propostas governamentais é a criação de uma diretoria a ser alocada na própria Terracap destinada ao aluguel de imóveis do próprio GDF.

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“São prédios públicos. Vamos criar essa diretoria de aluguéis para que isso se reverta em recursos para nós mesmos e será, consequentemente, uma forma de sobrevivência para a Terracap”.