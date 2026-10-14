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Celina pretende criar diretoria de aluguel de imóveis do GDF na Terracap

Em sabatina, Celina Leão diz que pretende encontrar formas de "sobrevivência" da Terracap, caso seja eleita ao GDF

Sabatina Celina Leão - (crédito: Ed Alves/CB)
Sabatina Celina Leão - (crédito: Ed Alves/CB)

Em sabatina promovida pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, a governadora e candidata à reeleição ao GDF, Celina Leão (PP), quer encontrar formas de “sobrevivência” da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap).

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Segundo a política, uma das propostas governamentais é a criação de uma diretoria a ser alocada na própria Terracap destinada ao aluguel de imóveis do próprio GDF.

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“São prédios públicos. Vamos criar essa diretoria de aluguéis para que isso se reverta em recursos para nós mesmos e será, consequentemente, uma forma de sobrevivência para a Terracap”.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 14/10/2026 14:16
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