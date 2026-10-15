Médico lança livro sobre dor crônica para acolher pacientes sem diagnóstico

Direcionado a pacientes, familiares e também a profissionais da saúde, o livro atua no combate ao desconhecimento e às dúvidas que ainda cercam essas síndromes no meio médico - (crédito: Divulgação)

O médico especialista em dor Carlos Gropen, fundador do Instituto Brasileiro de Dor (IBDOR), lançou o livro “Você Não Está Inventando - A ciência da dor crônica: Ehlers-Danlos, fibromialgia e hipermobilidade”. A obra foi escrita para amparar e levar informação de qualidade a milhões de pessoas que enfrentam dores persistentes diariamente sem obter um diagnóstico preciso ou respostas claras.

Elaborada em linguagem acessível, a publicação traduz o conhecimento científico mais recente sobre condições ainda pouco conhecidas e subdiagnosticadas. O objetivo é validar a experiência de pacientes que passam anos ouvindo que seus exames estão dentro da normalidade ou que os sintomas decorrem apenas de ansiedade.

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Para retratar essa peregrinação por acolhimento e respostas, o livro abre com uma frase emblemática que sintetiza a realidade vivida em muitos consultórios: “Onze médicos. Onze vezes ouvindo que estava tudo normal. A dor, porém, nunca foi embora”.

Ao resgatar o contexto que motivou a criação do projeto, Gropen afirmou que percebeu, durante sua prática clínica, que muitos pacientes chegam ao consultório depois de anos convivendo com a dor e com a sensação de não serem compreendidos. “O objetivo do livro é justamente mostrar que essa dor é real, tem mecanismos biológicos e pode ser investigada e tratada com base na ciência”, completou o médico.

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O texto detalha os mecanismos biológicos da dor crônica, analisa os critérios diagnósticos atuais da medicina e apresenta condutas terapêuticas respaldadas em evidências. Além disso, a obra combate diretamente os principais mitos em torno de dores consideradas "invisíveis".

Direcionado a pacientes, familiares e também a profissionais da saúde, o livro atua no combate ao desconhecimento e às dúvidas que ainda cercam essas síndromes no meio médico. O especialista destacou que a fibromialgia, a hipermobilidade e a síndrome de Ehlers-Danlos ainda geram incertezas na própria comunidade médica.

“Quanto mais informação de qualidade tivermos, maiores serão as possibilidades de reconhecer os sinais, chegar ao diagnóstico correto e oferecer um tratamento adequado”, assegurou o profissional.

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A publicação enfatiza, portanto, a importância da implementação de uma abordagem multidisciplinar de cuidados para assegurar uma melhora efetiva na qualidade de vida e no bem-estar dos indivíduos afetados.

Com uma trajetória profissional pautada na união entre assistência, pesquisa e educação em saúde à frente do IBDOR, o autor ressaltou que escreveu a obra para que ninguém que viva com dor crônica se sinta sozinho ou desacreditado.

“A ciência avançou, temos conhecimento para compreender melhor essas condições e precisamos fazer com que essa informação chegue a quem mais precisa”, concluiu Dr. Gropen. A obra já está disponível em formato digital pelas plataformas Amazon Kindle e Hotmart, além de contar com versão impressa sob demanda comercializada pela UICLAP.

https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2026/10/7520943-trombose-silenciosa-os-sinais-de-alerta-e-como-se-proteger.html