Pesquisa identifica como tabagismo impacta na infertilidade

Nos homens, níveis mais elevados de exposição à fumaça foram associados a alterações nas estruturas dos testículos - (crédito: Rawpixel/Divulgação )

A saúde reprodutiva de homens e mulheres pode ser afetada pela exposição à fumaça, devido a alterações em processos biológicos envolvidos na função ovariana e na produção de espermatozoides. A conclusão é de um estudo liderado por pesquisadores das Universidades de Nottingham e Sheffield, no Reino Unido, publicado na revista Frontiers. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente uma em cada seis pessoas no mundo enfrenta a infertilidade em algum momento da vida.

No estudo, os pesquisadores utilizaram um modelo de camundongo para examinar os efeitos de diferentes níveis de exposição à fumaça de cigarro nos ovários e testículos, com foco nas alterações dos tecidos reprodutivos e na atividade dos genes envolvidos em seu funcionamento normal. Segundo os autores, as descobertas fornecem informações sobre processos biológicos que podem ajudar a explicar como o tabagismo afeta a fertilidade em humanos.

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Nas mulheres, o número e a estrutura dos folículos ovarianos — as estruturas onde os óvulos se desenvolvem — apresentaram relativamente pouca alteração após a exposição, mesmo em níveis mais elevados. No entanto, os pesquisadores identificaram mudanças claras na atividade de diversos genes. Aqueles envolvidos na divisão celular e no metabolismo tornaram-se menos ativos, enquanto os associados à produção de proteínas sofreram o efeito oposto.

Nos homens, níveis mais elevados de exposição à fumaça foram associados a alterações nas estruturas dos testículos, incluindo o aumento dos túbulos seminíferos, onde os espermatozoides se desenvolvem. Os pesquisadores também identificaram alterações na atividade de genes envolvidos na produção de espermatozoides, respostas imunológicas e sinalização celular. Os resultados sugerem que a exposição à fumaça do cigarro pode alterar processos biológicos importantes para o funcionamento normal dos testículos e o desenvolvimento dos espermatozoides.

"As descobertas são importantes porque nos ajudam a entender como a exposição à fumaça do cigarro pode afetar a saúde reprodutiva", disse, em nota, Lucy Fairclough, coautora da pesquisa.