Vítima de feminicídio na Candangolândia será enterrada neste sábado (17/10)

2026. Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa tinha 30 anos e foi atacada a tiros na cabeça e no peito pelo ex-companheiro - (crédito: Material cedido ao Correio)

Os familiares e amigos de Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, 19ª vítima de feminicídio do ano no Distrito Federal, se despedirão neste sábado (17/10) da jovem, no Cemitério Campos da Esperança da Asa Sul. O velório está marcado para as 14h30, e o sepultamento, para as 17h. Morta a tiros na Quadra QR 1A da Candangolândia, Mayara morreu na manhã desta sexta-feira (16/10), após ser internada em estado grave no Hospital de Base. A vítima deixa dois filhos: um menino de 12 anos e uma criança de 3.

O principal suspeito do crime foi identificado como André Eduardo Alves da Silva, 40 anos, ex-companheiro da vítima, e está foragido da polícia. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi baleada na cabeça e no peito, na noite da última quinta-feira (15/10), às 19h, momento em ela estaria retornando do trabalho. A mãe de Mayara Stephany, Josi Varela, de 51 anos, relata que o investigado teria terminado o relacionamento com a vítima há 2 anos, mas estava na tentativa de reatar.

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"Ele tentou voltar com ela algumas vezes, mas ela nunca quis. Minha única filha morreu, ele destruiu nossa família", lamentou a mãe. Ainda segundo Josi, o suspeito se negava a pagar a pensão alimentícia da filha de 3 anos e já havia sido denunciado por violência verbal cometida contra Mayara Stephany. "Ela estava cobrando a pensão na Justiça", descreve.

Os familiares descrevem Mayara Stephany como uma mulher doce e tranquila, que sempre se preocupou com os entes queridos. "Perdemos a nossa mãe recentemente, nossa família estava tentando se reerguer, e agora perdemos a Mayara", relata a tia da vítima, Eliene Varela, de 56 anos.

O caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), que trata o caso como feminicídio. Nas imagens de uma câmera de segurança coletadas pela polícia, o suspeito agride a mulher com murros e chutes na rua, até que ele dispara os tiros contra ela. Após o ataque, ele fugiu do local antes da chegada das viaturas.