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Sabatina de Flávio é marcada por panelaços pró-Lula em regiões do DF

Manifestação foi registrada na noite desta sexta-feira (16/10), poucos minutos antes de o senador falar à TV Globo

Panelaço no Sudoeste e Águas Claras marcaram sabatina de Flávio Bolsonaro na Rede Globo - (crédito: Material cedido ao Correio)
Panelaço no Sudoeste e Águas Claras marcaram sabatina de Flávio Bolsonaro na Rede Globo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um panelaço em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi registrado na noite desta sexta-feira (16/10), em Águas Claras e no Sudoeste, no Distrito Federal. A manifestação ocorreu poucos minutos antes da entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à TV Globo às 21h15. As manifestações duraram cerca de 20 minutos.

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Na quinta-feira (15/10), a emissora entrevistou Lula. As conversas com o presidente e o senador ocorreram em dias consecutivos, em meio à movimentação política para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o domingo, 25 de outubro.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Nathallie Lopes e Ronayre Nunes
postado em 16/10/2026 21:34 / atualizado em 16/10/2026 21:47
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