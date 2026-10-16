Sabatina de Flávio é marcada por panelaços pró-Lula em regiões do DF

Panelaço no Sudoeste e Águas Claras marcaram sabatina de Flávio Bolsonaro na Rede Globo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um panelaço em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi registrado na noite desta sexta-feira (16/10), em Águas Claras e no Sudoeste, no Distrito Federal. A manifestação ocorreu poucos minutos antes da entrevista do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à TV Globo às 21h15. As manifestações duraram cerca de 20 minutos.

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Na quinta-feira (15/10), a emissora entrevistou Lula. As conversas com o presidente e o senador ocorreram em dias consecutivos, em meio à movimentação política para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para o domingo, 25 de outubro.

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