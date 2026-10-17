Na Ceasa, o candidato Leandro Grass (PT) faz balanço da caminhada eleitoral

Lutar contra o que chama de contradição e hipocrisia está no centro dos desafios do candidato à governança do DF, Leandro Grass (PT), na reta final da campanha. "É preciso que a gente tenha consciência agora de que não é mais uma questão sobre o PT ou sobre a esquerda, é sobre da cidade. Há contradição em que alguém se indigne ou que traga divergência com o PT, mas aceite as mortes na saúde e aceite o desvio de dinheiro público no DF", avalia o candidato. Pelo que opina, a campanha agora se tornou uma "campanha da população", não é mais do PT ou da esquerda. "Nesta última semana teremos a semana da verdade: ou a população acorda, desperta, e presta atenção no que está acontecendo — ou vai passar mais quatro anos sendo enganada e maltratada por um governo incompetente e corrupto", atacou

o petista.

Pela manhã deste sábado (17/10), Grass, entre corredores da Ceasa, conferiu demandas de comerciantes e encorajou produtores agrícolas, num termômetro que ainda mediu sua popularidade. A confiança veio lado a lado com a análise do cenário da disputa. "A eleição, no DF, infelizmente já está marcada como uma eleição de baixo nível, de muita mentira e desinformação. Primeiro porque a minha adversária não vai aos debates. Ela tem faltado a grande maioria deles e tem evitado debater no segundo turno. Isso é um desrespeito à população, à comunicação pública. Segundo, tenho sido vítima de crimes eleitorais, de deep fake, vídeos de inteligência inteligência artificial, usando a minha voz, colocando mensagens, coisas que eu nunca disse, e que não farei", comentou o político.



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Grass se diz "vítima do abuso do poder econômico e do poder de comunicação" da candidata do PP. Outra ponderação vem da falta de encadeamento de sua campanha nas plataformas digitais. "A Meta manipulou essa eleição. Eu posso afirmar isso, categoricamente. Comprovamos que a Meta inviabilizou conteúdos nossos nas redes sociais e também, na inteligência artificial dela, se impediu a produção de cards com meu nome e com meu número (13), diferente do que houve com a Celina Leão. Isso é interferência eleitoral e isso tem que ser apurado e responsabilizado. Ontem, inclusive, saiu uma liminar exigindo da Meta explicações por parte do TRDF sobre o tema. Então, nós estamos lutando contra um sistema, não estamos lutando contra um adversário apenas", avaliou Leandro Grass.

