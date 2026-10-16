Feminicida tira a própria vida durante abordagem policial no Riacho Fundo

Veja quem é o suspeito de balear mulher na cabeça na Candangolândia; polícia faz buscas. - (crédito: Material cedido ao Correio)

O homem acusado de assassinar a ex-companheira Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, de 30 anos, tirou a própria vida na noite desta sexta-feira (16/10), no Riacho Fundo I, durante uma abordagem policial. André Eduardo Alves da Silva, de 40 anos, estava foragido desde a noite de quinta-feira (15/10), quando atacou a vítima a tiros na Candangolândia.

A localização do suspeito ocorreu durante uma ação de busca conduzida por agentes da 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante), responsável pela investigação do feminicídio. Ao ser surpreendido e interceptado pela equipe policial no Riacho Fundo I, André sacou um revólver e efetuou um disparo contra a própria cabeça antes de ser detido. Ele morreu no local.

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O desfecho do cerco policial ocorreu poucas horas após a confirmação do falecimento de Mayara. A vítima, que havia sido socorrida em estado gravíssimo e internada no Hospital de Base do Distrito Federal com perfurações na cabeça e no peito, não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada às 9h desta sexta-feira.

O crime brutal foi registrado por câmeras de segurança na Quadra QR 1A, na Candangolândia. As imagens mostram o momento em que André agride violentamente Mayara com socos e chutes em plena via pública antes de sacar a arma e efetuar os disparos à queima-roupa. Após a agressão, o autor fugiu do local antes da chegada do socorro e do policiamento. Veja:

Equipes do Grupo Tático Operacional (Gtop 45) da Polícia Militar e do atendimento médico de urgência prestaram os primeiros socorros à vítima, que deu entrada no Pronto-Socorro em parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação e dos esforços da equipe médica, a gravidade das lesões cerebrais e torácicas resultou no óbito.

O caso de Mayara Stephany é registrado como o 19º feminicídio ocorrido no Distrito Federal no ano de 2026. Com a morte do autor, o Inquérito Policial instaurado pela 11ª DP prosseguirá para a juntada dos laudos periciais e a apuração de eventuais apadrinhamentos ou facilitação na fuga do criminoso antes do encerramento das investigações.

Mayara Stephany Varela de Almeida Sousa, será sepultada neste sábado (17/10), no Cemitério Campos da Esperança da Asa Sul. O velório está marcado para as 14h30, e o sepultamento, para as 17h.