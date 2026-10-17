“Quarta Asa”: Esther McGregor e Emilio Sakraya serão protagonistas de série do Prime Video

Ao entrar na divisão, Violet é designada para a Quarta Asa, comandada por Xaden Riorson, cadete do terceiro ano e líder da unidade. Filho de um dos líderes de uma rebelião fracassada contra o reino, ele carrega, assim como os demais descendentes dos rebeldes, a chamada “Relíquia da Rebelião”, uma marca que os mantém sob constante vigilância e ameaça de execução.