“Quarta Asa”: Esther McGregor e Emilio Sakraya serão protagonistas de série do Prime Video

Esther McGregor é uma atriz britânica e filha de Ewan McGregor, conhecido por seus papéis em “Star Wars” e “Moulin Rouge: Amor em Vermelho”. Ela ganhou destaque com a série “Mentirosos”, do Prime Video, lançada em 2025 e baseada no livro de E. Lockhart, além de ter participado do filme “Babygirl”, dirigido por Halina Reijn e lançado em 2024.
Emilio Sakraya, por sua vez, é um ator alemão que integrou o elenco de “Those About to Die”, série ambientada na Roma Antiga, e de “Warrior Nun”, produção da Netflix. Ele também fez parte do elenco da terceira temporada de “One Piece”, adaptação em live-action do mangá de Eiichiro Oda produzida pela plataforma.
A adaptação foi anunciada em outubro de 2023, quando a Amazon MGM Studios adquiriu os direitos dos livros e iniciou o desenvolvimento do projeto em parceria com a Outlier Society, produtora de Michael B. Jordan. Meredith Averill será a showrunner responsável por comandar a produção.
Publicado em maio de 2023, “Quarta Asa” é o primeiro volume da série “O Empyriano”, escrita por Rebecca Yarros. A história acompanha Violet Sorrengail, de 20 anos, que é obrigada pela mãe, a general Lilith Sorrengail, a abandonar o sonho de se tornar escriba e ingressar na Divisão dos Cavaleiros da Escola de Guerra de Basgiath, instituição militar do reino de Navarre que prepara jovens para se tornarem cavaleiros de dragão.
Ao entrar na divisão, Violet é designada para a Quarta Asa, comandada por Xaden Riorson, cadete do terceiro ano e líder da unidade. Filho de um dos líderes de uma rebelião fracassada contra o reino, ele carrega, assim como os demais descendentes dos rebeldes, a chamada “Relíquia da Rebelião”, uma marca que os mantém sob constante vigilância e ameaça de execução.
Na Divisão dos Cavaleiros, os alunos precisam conquistar a confiança dos dragões, que escolhem seus parceiros e estabelecem com eles vínculos capazes de conceder poderes especiais. Xaden, por exemplo, consegue manipular sombras graças à ligação com sua dragoa, Sgaeyl.
Após o primeiro volume, Rebecca Yarros lançou “Chama de Ferro”, em 2023, e “Tempestade de Ônix”, em 2025. A autora planeja concluir a saga com cinco livros e também publicou “Dia da Ceifa”, obra complementar que reúne contos ambientados no universo da série.