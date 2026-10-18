Celina Leão participa de corrida e defende incentivo ao esporte

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) participou de caminhada e corrida organizada pelo Republicanos neste domingo (18/10) no Parque da Cidade. "Fora o atraso do PT. Já convivi com isso (eles no poder): era greve e salários atrasados", disse a candidata, antes da corrida iniciada às 8h50.

A candidata convocou eleitores a exercer o direito ao voto e destacou a importância do esporte, do lazer e dos espaços públicos para a qualidade de vida. Além de reforçar a intimidade pessoal com os esportes, Celina Leão agradeceu o apoio de figuras como a deputada distrital Estefane Sampaio e o distrital Martins Machado, um "pastor de verdade", como ela sublinhou, antes de aderir à corrida com extensão estimada em 1,5 quilometro.



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Durante a agenda, Celina também destacou a importância de ampliar o acesso a parques, áreas de caminhada e equipamentos esportivos nas regiões administrativas. “Investir na qualidade de vida das pessoas e no lazer é uma obrigação do governo. A gente precisa que a população tenha espaços como esse, para fazer uma caminhada, uma corrida e cuidar da saúde”, declarou.

A governadora também relacionou a prática esportiva à saúde mental e defendeu a ampliação de projetos sociais que utilizam atividades físicas para promover inclusão e convivência comunitária.

