Carona fica em pé sobre moto em ato de Flávio Bolsonaro e Celina Leão no DF

Um dos passageiros de uma motocicleta chamou a atenção durante a motocarreata em apoio à governadora Celina Leão (PP) e a Flávio Bolsonaro, realizada neste sábado (17/10), em Brasília. Em imagens do ato, o carona aparece em pé sobre a moto enquanto segura uma bandeira com o rosto do candidato à presidência.
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A mobilização teve início na Torre de TV e reuniu apoiadores dos políticos, que fizeram o percurso em motocicletas e carros, exibindo bandeiras e faixas em apoio aos candidatos.
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Por Vitória Torres
postado em 17/10/2026 20:00