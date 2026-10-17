Carona fica em pé sobre moto em ato de Flávio Bolsonaro e Celina Leão no DF

Passageiro é visto em pé sobre uma motocicleta durante a motocarreata em apoio à governadora Celina Leão (PP) e a Flávio Bolsonaro (PL) - (crédito: Pedro Mesquita)

Um dos passageiros de uma motocicleta chamou a atenção durante a motocarreata em apoio à governadora Celina Leão (PP) e a Flávio Bolsonaro, realizada neste sábado (17/10), em Brasília. Em imagens do ato, o carona aparece em pé sobre a moto enquanto segura uma bandeira com o rosto do candidato à presidência.

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A mobilização teve início na Torre de TV e reuniu apoiadores dos políticos, que fizeram o percurso em motocicletas e carros, exibindo bandeiras e faixas em apoio aos candidatos.