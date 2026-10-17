Michelle e Bia pedem para apoiadores não confundirem número de Celina

No trio elétrico, ambas pediram voto no filho 01 do ex-presidente e na governadora Celina Leão (PP), que também disputará o segundo turno, no próximo dia 25 - (crédito: Minervino Júnior/CB D.A Press)

As senadoras eleitas pelo Distrito Federal no primeiro turno das eleições em 2026, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis, do Partido Liberal (PL), marcaram presença no ato organizado neste sábado (17/10) por grupos de direita em apoio ao candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL). No trio elétrico, ambas pediram voto no filho 01 do ex-presidente e na governadora Celina Leão (PP), que também disputará o segundo turno, no próximo dia 25.

"São só dois números, é muito fácil. Celina é 11, Flávio é 22. E o que eu quero pedir para vocês é que busquem novos votos, vão atrás de pessoas que não votaram que ficaram em casa, que ficaram com preguiça, que tão desanimadas, vamos atrás de voto", disse Bia Kicis no palanque, ao lado da governadora.

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Celina, que ficou próxima de levar a fatura no primeiro turno, é do Partido Progressistas (PP). No entanto, a Justiça Eleitoral identificou que 26 mil pessoas no último dia 5 de outubro votaram 22 — número de Flávio e de seu partido, o Partido Liberal (PL) — para o governo distrital. Se todos esses votos fossem para a atual chefe do Buriti, ela teria vencido a disputa já no primeiro turno.

A senadora eleita Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente, pediu para que os eleitores de Flávio "avisem" os conhecidos sobre o número de Celina. "Nós temos essa missão de ensinar o vizinho, a tia, vozinha, que votaram 22 achando que Celina Leão era PL. Celina Leão é 11", disse Michele.

Após a concentração no trio elétrico, as senadoras seguiram a motocarreata que deixou a Torre de TV por volta das 17h. Além de carros e motocicletas, a manifestação também reuniu trios elétricos, caminhões, vans, e até lanchas e jet-skis, que se encontraram aos demais apoiadores na altura da Ponte JK. A manifestação é organizada pelo grupo de direita Influenciadores do Brasil.