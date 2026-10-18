Celina Leão ouve reivindicações de moradores rurais do Recanto das Emas

A candidata do PP ao governo local, Celina Leão, esteve em visita em área mista, rural e urbana, do Recanto das Emas - (crédito: Ricardo Daehn/ CB DA Press)

No domingo decisivo para as eleições ao governo local, a candidata Celina Leão (PP) esteve próxima dos eleitores que enfrentam dificuldades no Recanto das Emas, integrados pela Associação dos Feirantes e Moradores do Monjolo. O encontro se deu na Chácara 54, em que foram discutidos avanços para o núcleo rural. "A caneta serve para cuidar da vida das pessoas, e a nossa identidade é demonstrar que estamos com as pessoas que contam com a gente", pontuou a candidata à reeleição.

Ao microfone, ela desdobrou questões levantadas por Fábio Cabeça, presidente da associação visitada. "Eu vivi o atraso do período em que o PT (esteve no governo local). Lembramos de como eles não executavam obras", alfinetou, antes de saudar a oportunidade de uma reeleição. "A gente trabalha para isso: é gratificante ouvir o agradecimento de pessoas satisfeitas com a chegada de água em casa, por exemplo", comentou, ressaltando que veio "da escola (Joaquim) Roriz".



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Assentamento em processo de regularização, com pagamentos de água e luz ativos, o núcleo reforçou pleitos da regularização fundiária, atualmente na transição entre área rural para urbana (de uso controlado). Fábio Cabeça explicou a fase atual do núcleo rural de se ver integrado ao Recanto das Emas, e demarcou a vontade de ampla parcela da sociedade ter a passagem de comando para a regional Ponte Alta. O passo anteciparia benefícios referentes à regularização. Celina Leão ouviu necessidades da comunidade como a de contar com maior infraestrutura, com projeção de asfalto para o trecho das vicinais 331 e 341, área que liga o Condomínio Vitória à feira Monjolo.



Diante de certo impasse na vontade em comum de adesão à Ponte Alta, Celina sugeriu um plebiscito. Com previsão de obras que se estenderiam em até 10 anos, a ampliação do metrô de superfície, com passagem pelo Recanto das Emas, foi um dos tópicos tratados pela candidata. Na linha social, Celina enfatizou: "A gente governa com sensibilidade e muito amor". Na ocasião, ela aproveitou para compartilhar a satisfação com trabalhos ligados a pessoas neurodivergentes. A governadora se disse satisfeita na assinatura de convênio entre o GDF e a Apae, com serviços voltados a 13 mil pessoas que deverão contar com reabilitação física e melhorias intelectuais e visuais. Como meta, em frente aos latentes eleitores, Celina contou da vontade de acelerar o atendimento (a princípio gradual), com possível ampliação de atendimento em novos locais da Ceilândia e de Planaltina.