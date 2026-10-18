Santos busca fim de jejum contra o Fluminense, rival que "limita" Neymar

O Santos não vence o Tricolor carioca desde outubro de 2021, acumulando sete confrontos de jejum desde então - (crédito: Ricardo Moreira/Getty Images)

Com Neymar de volta, o Santos visita o Fluminense neste domingo (18/10), às 16h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de retomar o embalo que fez a torcida sonhar com vaga na próxima Libertadores.

Para isso, terá de superar o rival da Série A contra o qual vive seu maior jejum. Além disso, o camisa 10 tem um desafio particular. Isso porque o Tricolor carioca é, entre os grandes clubes do país, aquele que menos sofreu gols do atacante em toda a sua carreira.

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A última vitória do Santos sobre o Fluminense aconteceu há quase cinco anos, em 27 de outubro de 2021. Na ocasião, o Peixe fez 2 a 0, com gols de Madson e Diego Tardelli, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileira. De lá para cá, ocorreram sete confrontos, com três empates e quatro triunfos dos cariocas. No primeiro turno da atual edição, o Peixe perdeu por 3 a 2, em casa.

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Consideradas todas as competições, nenhum dos outros 18 clubes da Série A está há tanto tempo sem perder para o Santos. O segundo da lista é também um time do Rio de Janeiro, o Botafogo, a quem o time litorâneo não supera desde 2022, quando fez 2 a 0, também pela competição por pontos corridos.

Neymar mira fim de sina contra o Fluminense

Na carreira, Neymar tem apenas um gol contra o Fluminense e ele saiu há 15 anos. No dia 1º de outubro de 2011, pela 27ª rodada, o camisa 10 balançou as redes na derrota por 3 a 2, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O outro gol santista na partida foi do colombiano Renteria. Para os cariocas, marcaram Marquinho, Rafael Sóbis e Márcio Rosário.

O atacante tem nove partidas contra o Fluminense ao longo de sua trajetória, iniciada em 2009. O retrospecto é equilibrado, com três vitórias santistas, quatro derrotas e dois empates, todos pelo Campeonato Brasileiro. Desde seu retorno ao Peixe, no início do ano passado, o jogo deste domingo será o quarto em que o jogador irá encontrar o clube das Laranjeiras, com duas derrotas e um empate.

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O primeiro desses reveses foi justamente no único embate ocorrido no Maracanã e marcou o primeiro jogo de Neymar no Brasileirão nesta segunda passagem pelo clube que o formou. Pela 11ª rodada do ano passado, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Samuel Xavier nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo. Nos dois jogos seguintes, ambos na Vila Belmiro, houve empate por 0 a 0 e, no turno de 2026, o Tricolor venceu por 3 a 2, de virada.

Embalado por gols no Flamengo, Neymar volta após ser poupado

Com campanha marcante no segundo turno, o Santos emendou uma série de oito jogos de invencibilidade até perder para o Atlético-MG, no último fim de semana.

Além disso, a sequência foi ainda mais notável pelo fato de a equipe ter feito os 100% dos pontos que disputou longe da Vila Belmiro, com vitórias sobre Vasco, Corinthians, Internacional, Remo e São Paulo. O embalo fez com que a equipe de Cuca deixasse a briga contra o rebaixamento e passasse a focar em vaga na Libertadores.

Neymar teve papel importante na arrancada. Contra Vasco e Corinthians, ele participou de três dos quatro gols. Em seguida, sofreu lesão muscular em jogo da Copa do Brasil e foi baixa por seis partidas (quatro no Brasileirão e duas na Sul-Americana). No retorno, evitou derrota para o Flamengo com dois gols de pênalti, na Vila Belmiro. Diante do Atlético-MG, o craque não jogou, em especial pelo fato de a partida ocorrer em gramado sintético.

Com oito gols neste Brasileirão, Neymar ainda busca marcar em jogos fora de casa. Além de fazer três dobradinhas contra Flamengo, Vasco e Chapecoense, o jogador vazou Bragantino e Internacional. Todas essas partidas aconteceram na Vila Belmiro.

Expectativa por dupla com Coutinho antes de sequência na Vila Belmiro

Diante do Fluminense, existe a possibilidade de o Santos ter pela primeira vez a dupla Neymar e Philippe Coutinho na equipe titular. Amigo do ex-jogador do Vasco, o camisa 10 foi responsável direto pela contratação.

Na única partida em que Cuca relacionou ambos, contra o Flamengo, cada um atuou em metade do tempo. Ademais, Coutinho entrou nos últimos três jogos e participou de dois gols, contra São Paulo e Atlético-MG, deixando um ótimo cartão de visitas.

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Nos treinos da semana, Cuca chegou a esboçar um time com a dupla completando o meio de campo com os jovens Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo, além de Everton Cebolinha e Gabigol no ataque. Nesse caso, a dúvida é se o técnico manterá Coutinho ou irá optar pelo uruguaio Christian Oliva, reforçando mais o poderio de marcação.

Após a partida contra o Fluminense, o Santos fará dois jogos seguidos na Vila Belmiro, contra Bahia e Palmeiras. Com 42 pontos, o Peixe está a sete da equipe de Salvador, que fecha o G5. Caso vença no Maracanã e o Bahia perca pontos para o líder Flamengo, na Arena Fonte Nova, a equipe terá a oportunidade de encurtar bastante a diferença no confronto direto.

Vale lembrar que, a depender do desfecho de outras competições, até mesmo a sétima ou a oitava colocação do Brasileirão pode render classificação para a Libertadores.