Seis aves silvestres são apreendidas pela Polícia Militar em Brazlândia

Seis aves silvestres foram apreendidas pela Polícia Militar - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por José Ghesti*

Nesta terça-feira (20/10), seis aves silvestres foram apreendidas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os animais foram encontrados em Brazlândia, onde eram mantidos irregularmente em cativeiro.

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Os policiais realizavam patrulhamento ambiental pela região, fazendo fiscalizações em diversas residências. As aves foram encontradas em duas casas, e sendo criadas sem a devida autorização.

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Ao todo, seis pássaros foram apreendidos, sendo dois golinhos, dois baianos, um coleiro e um pintassilgo. Também foram apreendidas seis gaiolas e uma armadilha do tipo alçapão.

Os policiais fizeram dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), um para cada responsável, com base na Lei de Crimes Ambientais.

Os pássaros e as gaiolas foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), para serem devolvidos ao habitat natural.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

