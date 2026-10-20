Eleições: PMDF usa cães farejadores em vistoria a urnas eletrônicas

Inspeção procurava por possíveis artefatos semelhantes a explosivos nas urnas eletrônicas e objetos estranhos, como celulares e papéis - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, na manhã desta terça-feira (20/10), uma vistoria no galpão central de armazenamento das urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). A operação preventiva contou com o apoio de militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e de cães farejadores do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães).

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A ação teve como objetivo reforçar a segurança dos equipamentos de votação por meio de uma varredura no local. Durante a inspeção, os cães policiais foram utilizados para detectar a possível presença de artefatos semelhantes a explosivos nas urnas e objetos estranhos em suas proximidades. Nenhuma irregularidade nos equipamentos foi identificada.

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Em nota, a corporação informou que atua em integração com o TRE-DF desde a última semana, com a preparação das ações de segurança para o pleito. “O acompanhamento reforça que a presença da PMDF é indispensável para garantir a segurança e a normalidade de todas as etapas do processo”, informou a PMDF.

Segundo turno

O transporte das urnas para os locais de votação começa nesta sexta-feira (23/10), às 7h. As urnas vistoriadas serão utilizadas para o segundo turno, marcado para este domingo (25/10). De acordo com o TRE-DF, os eleitores da capital votarão nos mesmos locais do primeiro turno.