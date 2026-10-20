PCDF faz novas prisões após capturar suspeito de ordenar cinco mortes

Durante a ação foram apreendidos porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, dinheiro em espécie, uma balança de precisão, celulares e um simulacro de arma de fogo - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu mais dois suspeitos de tráfico de drogas no Capão Comprido, em São Sebastião, na tarde de segunda-feira (19/10). A ação faz parte da intensificação do combate ao tráfico na região, onde uma investigação apontou a atuação de um grupo ligado à facção criminosa Comboio do Cão, suspeito de envolvimento em cinco homicídios em um intervalo de 18 dias.

Os homens, de 27 e 20 anos, foram presos em flagrante por agentes da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), com apoio das equipes de investigação de crimes violentos e de repressão às drogas. De acordo com o delegado Thiago Peralva, foram apreendidas porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, dinheiro em espécie, uma balança de precisão, celulares e um simulacro de arma de fogo.

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A incursão ocorreu nas proximidades de um campo de futebol da área de ocupação irregular do Capão Comprido. Segundo a PCDF, ao perceber a aproximação dos policiais, um dos suspeitos tentou se desfazer de uma bolsa com dinheiro, lançando-a sobre o telhado de um imóvel. Um homem apontado como usuário também foi abordado enquanto negociava a compra de drogas.

O mesmo ponto já havia sido alvo de uma operação da 30ª DP na sexta-feira (16/10), quando outros dois homens foram presos em flagrante por tráfico. As ações integram a ofensiva policial para reprimir o comércio de entorpecentes e a sequência recente de homicídios na região.

Investigação sobre cinco homicídios

Na semana passada, a PCDF prendeu Thiago Henrique Alves de Souza, 27 anos, apontado pela investigação como uma das lideranças do tráfico no Capão Comprido. Ele é suspeito de participar, como executor ou mandante, de cinco homicídios cometidos entre 26 de setembro e 14 de outubro.

De acordo com os investigadores, as vítimas eram devedores de drogas ou rivais do grupo. A apuração aponta que Thiago promovia uma espécie de “tribunal do tráfico”, usado para determinar execuções. Segundo o delegado Thiago Peralva, o grupo investigado tem vínculos com a facção Comboio do Cão.

Thiago foi preso em 15 de outubro, no Itapoã. Uma mulher investigada por envolvimento com o grupo também já havia sido presa e estava no sistema prisional do DF.

Na operação de segunda-feira, os dois novos suspeitos foram autuados por tráfico de drogas. A PCDF informou que as investigações continuam para reprimir a atuação criminosa na região.

Denúncias sobre tráfico e outros crimes podem ser feitas anonimamente pelo Disque-Denúncia 197 ou diretamente na 30ª Delegacia de Polícia.