Calorão: Inmet prevê temperaturas de até 35ºC para o final de semana

No final de semana, os termômetros devem chegar até 35ºC - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas altas, entre esta quinta-feira (22/10) e o domingo de eleição, com projeção de 5ºC a 6ºC acima da média para esta época do ano e máximas de até 35ºC.

"Temos uma massa de ar quente predominando entre o Norte e o Centro-Oeste do país", explicou o meteorologista do Inmet Mércio Dantas, que cita como influência o fenômeno meteorológico do El Niño.

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A previsão para esta quinta e para os três próximos dias é mínima de 35% de umidade relativa do ar. Não estão descartadas chuvas isoladas entre a tarde e a noite.

Conforme Mércio Dantas, a possibilidade de chuva para o final de semana é que ela seja pontual e concentrada em determinadas regiões do DF.