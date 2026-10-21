Concurso de queijos artesanais estão com inscrições abertas até 25/10

Poderão participar produtores rurais e informais que fabricam queijos com matéria-prima de produção própria ou de origem determinada - (crédito: Andre Almeida/Emater-DF)

O Distrito Federal receberá a segunda edição do Concurso Distrital de Queijos Artesanais — Prêmio Queijos Brasília. A iniciativa valoriza a produção artesanal e incentiva a qualidade dos produtos da região. Para os produtores interessados em participar da competição, as inscrições foram prorrogadas até 25 de outubro e podem ser feitas de forma gratuita.

O concurso é promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), em parceria com a Secretaria de Agricultura (Seagri-DF). A competição contempla quatro categorias de queijo: Leite de vaca queijo fresco; Leite de vaca queijo maturado; Leite de cabra, de ovelha e de búfala, queijo fresco; Leite de cabra, de ovelha e de búfala, queijo maturado. Os agricultores que utilizam dois tipos de laticínios podem participar das duas últimas categorias, conforme o regulamento.

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O julgamento será realizado por técnicos e representantes da sociedade civil, que avaliará aspectos como apresentação, cor, textura, consistência, aroma e sabor. Os produtos poderão receber medalhas de ouro, prata ou bronze, de acordo com a pontuação.

O julgamento ocorre no dia 18 de novembro da Emater-DF (Asa Norte), e a divulgação dos resultados e a entrega de medalhas ocorrem no dia 19 de novembro, no Rancho Canabrava, no Núcleo Rural Sobradinho I, onde terá uma programação que conta com degustação de queijos e feira de produtores.

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Além do reconhecimento, o concurso oferecerá aos participantes informações sobre avaliação dos produtos e orientará melhorias na produção. Todos terão direito a certificado de participação.

Para participar, é necessário preencher um link de formulário até dia 25 de outubro. Poderão participar produtores rurais e informais que fabricam queijos com matéria-prima de produção própria ou de origem determinada.

Serviço

Inscrições gratuitas: até 25 de outubro de 2026.

Público: produtores rurais de queijos artesanais do DF e da Ride, formais e informais.

Formulário: https://forms.gle/uY57uZMdBh9AF6Vj9

Regulamento: acesse o documento no site da Emater-DF.

Entrega dos queijos: 17 de novembro, no Cefor/Emater-DF.

Julgamento: 18 de novembro, no Cefor/Emater-DF.

Divulgação dos resultados e premiação: 19 de novembro, no Rancho Canabrava, Núcleo Rural Sobradinho I.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado